FC Schalke 04: Still und heimlich – Star feiert sein Comeback

Während der FC Schalke 04 den Derbysieg gegen den VfL Bochum (2:0) bejubelte, war ein S04-Star anderswo im Einsatz. Sepp van den Berg hat nach langer Verletzungspause sein Comeback gefeiert – in der U23.

Vor fünf Monaten stand Sepp van den Berg zuletzt auf dem Platz, jetzt scheint es endlich bergauf zu gehen. Der Leih-Star des FC Schalke 04 konnte endlich wieder ein Spiel über 90 Minuten bestreiten. Sein Comeback verlief aber nicht ganz so glücklich.

FC Schalke 04: Van den Berg feiert Comeback

Bei der 2:3-Pleite gegen den FC Augsburg Anfang Oktober verletzte sich van den Berg schwer. Mit einem Bänderriss im Sprunggelenk fiel der Niederländer insgesamt fünf Monate aus, jetzt ist er zurück.

Am Samstag (04. März) feierte er sein Comeback in der U23 des FC Schalke 04. Beim 2:2 gegen den FC Düren stand van den Berg in der Regionalliga in der Startaufstellung. Das Comeback begann für den Innenverteidiger denkbar schlecht. In der 19. Minute traf er zum 0:2 ins eigene Tor. Nelson Amadin (56.) und Marouane Balouk (83./Handelfmeter) retteten den Schalkern mit ihren Treffern einen Punkt.

+++ FC Schalke 04: Asamoah bald Sportdirektor? „Ist mein Ziel“ +++

Van den Berg kam erst kurz vor Transferschluss im Sommer per Leihe vom FC Liverpool zum FC Schalke 04. Der Niederländer sollte die S04-Verteidigung stabilisieren, stand auch auf Anhieb in der Startelf. Nach nur vier Einsätzen war aber schon wieder Schluss – van den Berg verletzte sich im Spiel gegen den FC Augsburg.

Van den Berg bald wieder Alternative für Reis

Inzwischen sind Maya Yoshida und Moritz Jenz als Innenverteidigerduo bei Schalke gesetzt. In der Rückrunde kassierte Schalke erst einen Gegentreffer. Für van den Berg dürfte es also schwer werden, sich einen Stammplatz zu erarbeiten. Dennoch dürfte es Trainer Thomas Reis freuen, dass mit dem Niederländer bald eine neue Alternative zur Verfügung steht.

Mehr News:

Die Leihe von van den Berg läuft noch bis Sommer, eine Kaufoption besitzt Schalke nicht. Er wird nach der Saison aller Voraussicht nach zum FC Liverpool zurückkehren.