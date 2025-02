FC Schalke 04: Spekulationen reißen nicht ab! Erneut Aufregung um Tönnies

Clemens Tönnies hat den FC Schalke 04 in der Vergangenheit wohl so sehr geprägt wie kaum jemand anderes. 1994 als Aufsichtsratsmitglied gestartet, übernahm er dessen Vorsitz im Jahr 2001 und leitete ihn fast zwei Jahrzehnte bis 2020 – mit einem unrühmlichen Ende.

Nach einem Corona-Skandal in seiner Fleischfabrik und fragwürdigen Äußerungen wurde Tönnies regelrecht vom Hof gejagt. Der Anfang vom Ende beim FC Schalke 04, der nur ein Jahr später in die zweite Bundesliga abstieg. Stabilisieren konnte sich Königsblau seitdem nicht mehr. Und so halten sich hartnäckige Spekulationen, ob Tönnies noch einmal auf Schalke aktiv wird.

FC Schalke 04: Tillmann und Tönnies zusammen in Köln

Seit Tönnies‘ Schalke-Aus vor gut viereinhalb hat der 68-Jährige nur eine Handvoll Spiele seines Herzensklubs im Stadion verfolgt. Umso verwunderlicher, dass Tönnies und der derzeitige Schalke-Boss Matthias Tillmann nun zusammen beim vergangenen S04-Auswärtsspiel in Köln gesichtet worden sind. Wie die „Bild“ berichtet, soll es vor dem Spiel zu einem minutenlangen Austausch zwischen den Beiden gekommen sein.

Dass in diesem auch über eine mögliche Wiedervereinigung der beiden Parteien gesprochen worden sein könnte, weist Tönnies umgehend zurück. Der „Bild“ sagte der Ex-Boss angesprochen auf das Gespräch mit Tillmann: „Wir hatten eine sachliche Begrüßung.“ Klingt nicht gerade nach viel Herzlichkeit zwischen beiden Parteien.

Tillmann erhält Briefe von Tönnies

Dazu passt: In Zuge der jüngst gestarteten S04-Fördergenossenschaft „Auf Schalke eG“ hatte Tönnies zuletzt deutlich gemacht, sich nicht mit etwaigen Anteilen beteiligen zu wollen. Das bestätigte auch Matthias Tillmann öffentlich: „Ich habe als Reaktion auf das Interview von Clemens zwei Briefe bekommen, in denen er richtigstellt und korrigiert hat, dass er sich nicht beteiligen möchte“. Zuvor hatte Tillmann in einem Interview davon berichtet, Tönnies könne sich eine Beteiligung vorstellen.

Den Hoffnungen einiger Schalke-Fans, der Ex-S04-Boss könnte doch noch zum Revierklub zurückkehren, schiebt dieser also jetzt wieder selbst einen Riegel vor.