Schalke – Hoffenheim: Mega-Chaos droht! S04 mit dringender Warnung

Der 10. Spieltag der Fußball-Bundesliga steht an. Den Anfang macht am Freitagabend (14. Oktober, 20.30 Uhr/DAZN) die Partie Schalke – Hoffenheim.

Wer das Spiel Schalke – Hoffenheim pünktlich im Stadion sehen will, sollte jetzt auf den dringenden Hinweis des S04 achten.

Schalke – Hoffenheim: Chaos droht

Zu jedem Heimspiel des FC Schalke 04 reisen immer wieder bis zu 60.000 Fans aus ganz Deutschland an. Ob mit der Bahn oder mit dem Auto – Verspätungen lassen sich oft nicht vermeiden. Eine frühe Anreise wird immer empfohlen.

Für die Stadion-Besucher, die bei der Partie mit dem Auto anreisen, gibt es jetzt noch eine dringende Warnung vor dem Spiel. Wie die Königsblauen auf ihrer Homepage hinweisen, wird die Fahrbahndecke des Bereich des Kreuzes Herne aktuell erneuert.

„Deswegen steht dem Verkehr dort an allen vier Oktoberwochenenden auf jeweils einer Fahrtrichtung nur ein Fahrstreifen zur Verfügung“, schreibt S04. Am 7. Oktober haben die Arbeiten in Richtung Dortmund begonnen und dauerten bis vergangenen Montag (10. Oktober) an. Doch auch im Zeitraum vom 14. – 17. Oktober wird weiter gearbeitet.

Schalke – Hoffenheim: Warnung an Autofahrer

„Zudem wird die Abfahrt der Anschlussstelle Herne-Baukau in Richtung Dortmund gesperrt. Eine Umleitung über die benachbarten Anschlussstellen ist eingerichtet“, heißt es weiter.

Wer also mit dem Auto nach Gelsenkirchen anreist, sollte vielleicht etwas früher losfahren, als geplant. Notfalls wird immer empfohlen, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu den Partien zufahren.

Ob die Veltins-Arena bei der Partie Schalke – Hoffenheim so gut gefüllt sein wird, wie bei allen anderen Heimspielen, wird sich zeigen. Im Gästeblock droht hingegen gähnende Leere. Lediglich 400 TSG-Fans werden die Reise ins Ruhrgebiet antreten. Damit dürfte ein Großteil des 6.000 Plätze umfassenden Gästeblocks leer bleiben (Hier mehr dazu).