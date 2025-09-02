Folgt der Sylla-Knall doch noch? Bei diesen Worten horchen alle S04-Fans sofort auf

Das Transferfenster in den europäischen Top-Ligen ist geschlossen, für die allermeisten Teams steht der Kader für die kommende Saison also – zumindest bis Winter. Bei Schalke 04 ist das noch nicht vollends der Fall, denn einige Spieler könnten S04 doch noch verlassen.

Im Fokus steht weiterhin Moussa Sylla. Der Top-Angreifer ist bis dato noch nicht gewechselt, mehrere Vereine waren an dem malischen Nationalspieler interessiert. Doch S04 konnte sich mit keinem Klub einigen. Die Fans fürchten trotzdem noch einen Abgang.

Moussa Sylla – bleibt der Top-Stürmer bei S04?

Nach England, Spanien, Frankreich oder Italien wird Sylla in diesem Sommer nicht mehr wechseln. In den Top-Ligen Europas sind keine Transfers von Spielern, die bei einem andern Klub unter Vertrag stehen, mehr möglich. Anders sieht es für niederländische, belgische oder türkische Klubs aus. In diesen Ländern ist das Transferfenster noch geöffnet – ebenso wie in Saudi-Arabien und Katar.

Sollte aus eines dieser Länder also ein Hammer-Angebot für Sylla kommen, würde S04 den Angreifer wohl doch noch ziehen lassen. Derzeit sieht es jedoch nicht danach aus. Dies bestätigte auch Sportchef Frank Baumann gegenüber „Sky“.

„Wir haben mit Kenan Karaman und Moussa Sylla die beiden Top-Scorer der letzten Saison halten können“, so Baumann. „Moussa wäre gerne, wenn es gepasst hatte, den nächsten Schritt gegangen. Es war auch so, dass wir die Bereitschaft gezeigt haben, ihn ziehen zu lassen, wenn ein passendes Angebot kommt“, machte der Sportboss deutlich.

Schalke war „in konkreten Verhandlungen“

Diese Worte lassen durchklingen, dass Schalke dieses Thema so gut wie abgehakt hat und Sylla mindestens bis Winter bleiben dürfte. Königsblau sei mit mehreren Klubs „in konkreten Verhandlungen“ gewesen. „Wir sind letztlich aber nicht zusammengekommen. Dass wir schon früh gewisse Transfereinnahmen erzielt haben, hat uns natürlich geholfen, nicht um jeden Preis verkaufen zu müssen“, so Baumann.

„Jetzt gehen wir davon aus, dass Moussa diese Saison noch bei uns bleiben wird“, machte Baumann deutlich. Doch auch er machte deutlich, dass es aus gewissen Ländern noch Angebote geben könne. Und doch plant Königsblau fest mit ihrem Star-Angreifer.