Neuer Hoffnungsträger beim FC Schalke? Plötzlich spielt ER sich in den Fokus

Am Donnerstagabend haben einige Spieler und Talente des FC Schalke 04 noch einmal wertvolle Minuten gesammelt. In der Länderspielpause beließ es das Team von Miron Muslic keineswegs bei lockeren Trainingseinheiten – im Gegenteil: Gegen Twente Enschede ging es gegen einen niederländischen Erstligisten.

Zum 60. Vereinsjubiläum hat der FC Schalke seine Freunde besucht. Muslic sah dieses Spiel aber als Chance vielen jungen Talenten Spielzeit zu schenken – und diese haben sie gut genutzt. Insbesondere ein Neuzugang von Königsblau spielte sich in den Vordergrund.

FC Schalke: Neuzugang überzeugt

Es war ein guter Gegner, dem Schalke dennoch mit einer jungen Mannschaft begegnete. Und trotz allem, war es ein Spiel auf Augenhöhe. Einzig ein Treffer in der 53. Minute durch Daan Rots entschied die Partie. Die „Rasselbande“, wie Muslic seine junge Truppe nach dem Spiel nannte, machte einen guten Eindruck. Ein Mann fiel dabei allen voran auf: Dylan Leonard.

Die ersten 45 Minuten durfte der ablösefreie Neuzugang spielen. Die Spielzeit die Leonard bekommen hat, war wohl vor dem Spiel bereits festgelegt, so die „WAZ“ . Und immerhin: Während der 18-Jährige auf dem Platz stand und die Dreierkette gebildet von Henning Matriciani, Felipe Sanchez und ihm leitete, fiel kein Tor.

Muslic nicht überrascht

Es war klar zu sehen, dass Leonard trotz seines jungen Alters, die Dreierkette klar übernommen hat und den Ton angegeben hat. Besonders fiel auch seine Beidfüßigkeit auf, die er im Spielaufbau unter Beweis stellen konnte. Auch Muslic zeigte sich von seinem Youngster angetan, aber keineswegs überrascht: „Das war sehr vielversprechend. Er ist ein Junge mit viel Potenzial, und das hat er gezeigt“ , so Muslic nach Abpfiff. Der Trainer weiter: „Wir haben das schon vor ein paar Monaten gesehen, als wir uns intensiv mit ihm beschäftigt haben in unserem Scouting.“

Erst Mitte September kam Leonard aus seiner Heimat in Australien nach Schalke. Zuvor durfte er nur im Testspiel in Irland beim Bohemians FC einen Kurzeinsatz feiern. Jetzt soll Leonard erst einmal weiter in der U23 Spielpraxis sammeln.

