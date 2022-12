FC Schalke 04: Ex-S04-Talent vor Wechsel in die Bundesliga – bald könnte er für die Konkurrenz stürmen

Beim FC Schalke 04 blieb ihm der Durchbruch verwehrt, jetzt könnte er über Umwege doch noch den Weg in die Bundesliga packen. Die Rede ist von Fabian Reese.

Das frühere Talent des FC Schalke 04 steht laut einem Medienbericht zufolge kurz vor einem Wechsel zu Hertha BSC. Dort soll er Davie Selke im Angriff ersetzen.

FC Schalke 04: Reese vor Bundesliga-Wechsel

Noch ist der Wechsel von Davie Selke nicht offiziell, da soll schon sein Nachfolger feststehen. Hertha BSC steht laut einem Bericht der „Bild“ kurz vor der Verpflichtung von Fabian Reese. Der 25-Jährige soll nach Möglichkeit schon im Winter – spätestens ablösefrei im Sommer (Vertrag bis 2023) – von Holstein Kiel in die Hauptstadt wechseln.

Nach zweieinhalb Jahren bei den Störchen ist Reese in der abgelaufenen Hinrunde endgültig der Durchbruch gelungen. In 16 Spielen erzielte der Angreifer fünf Treffer und vier Vorlagen. Mit etwas Verspätung winkt ihm deshalb nun doch ein Job in der Bundesliga.

Reese blieb der Durchbruch bei Schalke verwehrt

Reese wechselte 2013 aus der Jugend von Kiel zum FC Schalke 04. Dort entwickelte er sich zu einem vielversprechenden Talent, erzielte in der U19 in 51 Spielen 21 Tore und bereitete 26 Treffer vor. Der Sprung zu den Profis war damals für Reese dann aber doch zu groß. In vier Jahren kam der Angreifer beim FC Schalke 04 lediglich auf 16 Einsätze bei den Profis und keinen einzigen Treffer. Nur drei Mal Stand er dabei in der Startelf.

2017 gings für Reese zunächst per Leihe für ein halbes Jahr zum Karlsruher SC und 2018 für anderthalb Jahre zu Greuther Fürth. Für einen Platz im Schalker Profikader reichte es dennoch nicht. 2020 unterschrieb er deshalb bei seinem Jugendklub Kiel.

Jetzt steht Reese doch noch vor seinem Durchbruch und könnte ab Januar in der Bundesliga spielen. Das mögliche Wiedersehen mit seinem Ex-Klub findet erst Mitte April statt. Am 28. Spieltag trifft Hertha BSC auf den FC Schalke 04.