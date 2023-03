Schalke-BVB: Star als Derby-Glücksbringer? – „Habe noch keins verloren“

Am Samstag (11. März) steht das nächste Revierderby auf dem Programm. Als Abstiegskandidat gegen den Meisterschaftsaspiranten steht der FC Schalke 04 schon vor dem Anpfiff als Underdog fest.

Nun hat ein Spieler des FC Schalke 04 erklärt, weshalb er an den Derbysieg gegen den BVB glaubt. Als Grund dafür nannte er sich selbst.

Schalke – BVB: Jenz sieht sich als Derbyspezialist

Im Interview mit der „Recklinghäuser Zeitung“ hat sich der S04-Neuzugang zum anstehenden Revierderby gegen den BVB geäußert. Dabei hat er verraten, weshalb er insbesondere an den Sieg gegen den ewigen Rivalen glaubt. Der Grund: er selbst. „Ich kann sagen, dass ich mit meinen Mannschaften, in denen ich aktiv war, noch kein Derby verloren habe“, meint der Abwehrspieler.

Im Anschluss machte er allerdings klar, dass das alleine kein Grund für das Einfahren der drei Punkte sein wird. „Wir werden keine Angst haben und müssen eklig und aggressiv sein“, gibt der Winterneuzugang die Marschrichtung vor.

Schalke – BVB: Wessen Serie reißt?

Wenn Schalke am Samstag auf den BVB trifft, treffen auch die beiden einzigen Mannschaften in der Bundesliga aufeinander, die in der Rückrunde noch ungeschlagen sind. Vier Unentschieden und zwei Siege empfangen die Borussen, die bislang ohne Punktverlust dastehen. Die einzige Niederlage des BVB im Kalenderjahr 2023 erlebten die Dortmunder im Champions-League-Achtelfinale an der Stamford Bridge gegen den FC Chelsea.

Somit ist schon jetzt klar: Eine der beiden Serien wird reißen. Holen die Schalker mindestens einen Punkt, wird der BVB seinen ersten Punktverlust in diesem Jahr hinnehmen müssen. Verlieren allerdings die Königsblauen, verlieren sie ihr erstes Spiel, seitdem die zweite Saisonhälfte angebrochen ist. Moritz Jenz wird dies verhindern wollen.