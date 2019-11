Rund ums Derby zwischen Schalke und Dortmund kann es am Samstag im ganzen Ruhrgebiet zu Verkehrschaos kommen.

Wegen Schalke – Dortmund: Zug-Chaos droht! DAS müssen Bahnfahrer am Derby-Samstag wissen

Gelsenkirchen. Beim Revierderby zwischen Schalke und Dortmund geht es am Samstag nicht nur auf dem Rasen heiß her. Auch auf den Bahnstrecken wird mal wieder viel los sein.

An diesem Samstag droht vor der Partie zwischen Schalke und Dortmund besonders großes Chaos, denn der Wunsch der Bundespolizei nach mehreren zusätzlichen Sonderzügen wurde nicht erhört. Wie die Bundespolizei mitteilte, gibt es am Samstag nur einen Sonderzug zwischen Dortmund und Gelsenkirchen.

Schalke - Dortmund: Bahn-Chaos droht

Der Grund: Auch die Fans anderer Vereine benötigen am Samstagnachmittag Sonderzüge, um durchs Ruhrgebiet zu fahren. Fortuna Düsseldorf ist beim SC Paderborn zu Gast, und Werder Bremen muss nach Leverkusen reisen.

Somit steht den Tausenden Dortmundern, die nach Gelsenkirchen fahren wollen, nur ein Sonderzug zur Verfügung. Die anderen Fans müssen auf Regelzüge zurückgreifen, zum Beispiel die Linie S2 oder den RE3. Dass diese Züge vor und nach dem Spiel aus allen Nähten platzen werden, versteht sich von selbst.

Kein Zugverkehr zwischen Essen und Gelsenkirchen

Ebenfalls problematisch: Zwischen Essen Hauptbahnhof und Gelsenkirchen Hauptbahnhof besteht derzeit nur ein Schienenersatzverkehr in Form von Bussen. Züge fahren zwischen den beiden Bahnhöfen derzeit nicht.

+++ Schalke - Dortmund LIVE: Hier alle Highlights +++

Wenn du am Samstagnachmittag mit dem Zug im Ruhrgebiet unterwegs bist, solltest du also viel Zeit und Geduld mitbringen.

Schalke – Dortmund: Das steht auf dem Spiel

Die Schalker wollen am Samstagnachmittag im Revierderby gegen Borussia Dortmund den jüngsten kleinen Abwärtstrend stoppen. Aus den beiden vergangenen Spielen holten die Königsblauen nur einen Punkt.

Der BVB hingegen will die gute Leistung beim 1:0 gegen Borussia Mönchengladbach am vergangenen Spieltag bestätigen und sich mit einem weiteren Sieg in der Spitzengruppe der Tabelle festbeißen. (dhe)