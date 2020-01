FC Schalke 04: Schnäppchen bei der Konkurrenz? Senkrechtstarter hat S04-Interesse geweckt

Gelsenkirchen. Schlägt der FC Schalke 04 bei der Konkurrenz zu? Offenbar haben die Königsblauen einen Linksverteidiger aus der Bundesliga ins Visier genommen. Die Knappen könnten ein echtes Schnäppchen schießen.

Jetzt äußerte sich der Spieler erstmals zu seiner Vertragsstuation. Ist ein Wechsel zum FC Schalke 04 realistisch?

FC Schalke 04: Schlagen die Knappen bei der Konkurrenz zu?

Beim 1. FC Köln ist Noah Katterbach in kürzester Zeit zur wichtigen Säule geworden. Trotz seines jungen Alters von 18 Jahren lässt er sich nicht mehr aus der Stammelf von Trainer Markus Gisdol wegzudenken. Während der jüngsten Siegesserie der Kölner (seit vier Partien ohne Verlustpunkt) stand Katterbach über die volle Spielzeit auf dem Feld.

Noah Katterbach hat sich beim 1. FC Köln festgespielt. Foto: imago images/Uwe Kraft

Jetzt soll das Talent bei Schalke auf dem Zettel stehen. Das berichtet der „Express“. Was die Personalie für die Schalker so interessant macht: Katterbachs Vertrag bei den Geißböcken läuft nur noch bis zum Sommer 2021. Das drückt in möglichen Verhandlungen nach der Saison die Ablösesumme zugunsten des S04. Denn, wenn der Verteidiger nicht verlängert, wäre er im drauffolgenden Sommer ablösefrei zu haben.

Katterbach selbst hielt sich auf Nachfrage bedeckt und wollte die Spekulationen um seine Person nicht weiter anheizen. Über eine mögliche Vertragsverlängerung beim 1. FC Köln sagte er: „Ich kümmere mich nicht um meinen Vertrag. Das soll mein Berater mit dem FC klären. Ich will einen freien Kopf haben und mich voll auf Fußball konzentrieren.“

Auf Schalke würde Katterbach auf gleich zwei Konkurrenten um die Linksverteidigerposition treffen: Dauerbrenner Bastian Oczipka, der seinen Vertrag erst kürzlich bis 2023 verlängerte und Juan Miranda, der noch bis 2021 vom FC Barcelona an Schalke ausgeliehen ist. Ein Wechsel würde für Katterbach also eine große Herausforderung bedeuten. (the)