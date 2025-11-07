Radikaler Schritt! Schalke-Juwel nicht mehr wiederzuerkennen

Der FC Schalke 04 hat am kommenden Samstag die Gelegenheit, wieder in die Erfolgsspur zurückzufinden. Nach dem bitteren DFB-Pokal-Aus gegen die SV Darmstadt (0:4) und der enttäuschenden Niederlage gegen den Karlsruher SC (1:2) kann die Mannschaft von Miron Muslic gegen die SV Elversberg in der heimischen Veltins-Arena ein neues Gesicht zeigen – buchstäblich!

Denn ein Schalke-Juwel hat diese Redewendung äußerst wörtlich genommen: Mauro Zalazar wird für viele Fans kaum wiederzuerkennen sein. Der 20-Jährige hat sich einem radikalen Imagewechsel unterzogen, wie er kürzlich in den sozialen Medien präsentierte.

Zalazar kaum wiederzuerkennen

Für Schalke-Fans war Mauro Zalazar immer leicht zu identifizieren – seine markante Frisur war ein echter Blickfang. Seine langen Haare stachen beim jungen Talent immer heraus. Doch jetzt werden die Schalke-Fans ihn daran nicht mehr erkennen.

Zalazar war nämlich beim Friseur – und die Veränderung ist heftig. Anstatt eines langen Zopfs trägt das Schalke-Juwel jetzt eine Kurzhaarfrisur. Plötzlich erinnert er auch wieder an einen ehemaligen Schalke-Star – und zwar seinen Bruder Rodrigo, der bei allen Fans noch tief im Herzen ist.

Chance gegen Elversberg?

Ob Mauro Zalazar gegen Elversberg auf dem Platz zu sehen sein wird und seine neue Frisur präsentieren darf, ist äußerst fraglich. Schließlich kommt der 20-Jährige in dieser Saison erst auf einen Einsatz. Beim 3:0-Erfolg gegen Hannover 96 kam der Mittelfeldspieler für eine Minute auf den Platz.

Hier mehr News für dich:

Die großen Verletzungssorgen (hier mehr News dazu) von Schalke vor der Elversberg-Partie könnten allerdings seine große Chance sein. Muslic wird nicht viel Auswahl haben, sodass zumindest während des Spiels auf den Uruguayer zurückgegriffen werden könnte. Falls es wirklich dazu kommen sollte, müssen die Schalke-Fans aber ganz genau hinschauen, um Zalazar wiederzuerkennen.