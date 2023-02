FC Schalke 04: Zalazar-Entscheidung schon gefallen? S04-Fans würden es lieben

Rodrigo Zalazar gehört im aktuellen Kader des FC Schalke 04 ohne Frage zu den großen Publikumslieblingen. Der 23-Jährige schoss sich in der Aufstiegssaison in die Herzen der Anhänger und verzauberte sie immer wieder mit Liebesbekenntnissen in den sozialen Netzwerken.

Der Vertrag von Rodrigo Zalazar beim FC Schalke 04 läuft zwar noch bis 2026, im Sommer könnte S04 den Dribbelkünstler aber dennoch verlieren. Eintracht Frankfurt soll eine Rückkaufoption besitzen. Laut einem Medienbericht gebe es nun schon eine Tendenz.

FC Schalke 04: Holt Frankfurt Zalazar zurück?

2021 wechselte Zalazar per Leihe zum FC Schalke 04. Im Anschluss zog S04 die Kaufoption und verpflichtete den 23-Jährigen für 1,5 Millionen Euro fest und stattete ihn mit einem Vertrag bis 2026 aus. Das Arbeitspapier soll aber einen kleinen Haken haben, nämlich eine Rückkaufoption.

Laut einem Bericht von „Sport1“ könne Eintracht Frankfurt Zalazar im kommenden Sommer für rund vier Millionen Euro zurückholen. Schalke wäre machtlos, muss dieses Szenario aber momentan wohl nicht fürchten. Die „Ruhr Nachrichten“ berichten, dass Frankfurt aktuell kein Interesse an einer Rückholaktion habe. Und auch Zalazar sei demnach nicht an einem Wechsel interessiert. Der 23-Jährige fühlt sich auf Schalke wohl, hat eine besondere Beziehung zu den Fans.

Aber: Die größte Voraussetzung dafür, dass Zalazar bleibt, ist der Klassenerhalt. Es ist nur schwer vorstellbar, dass der Mittelfeld-Star den Gang in die 2. Bundesliga nochmal mit antritt. Interessenten dürfte es für Zalazar sicherlich genügend geben. Sein großes Talent lässt er schließlich immer wieder aufblitzen.

In der Aufstiegssaison steuerte Zalazar sechs Tore und sieben Vorlagen bei, in dieser Saison kommt er auf zwei Treffer in elf Einsätzen. Mit einem Mittelfußbruch fehlte er von Anfang Oktober bis Ende Januar. Gegen den VfL Wolfsburg feierte Zalazar nun sein Startelfcomeback.