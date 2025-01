FC Schalke 04: Macht Mulder doch weiter? Diese Worte lassen aufhorchen

Mit ihm haben die Knappen nach langer Zeit offenbar endlich wieder eine richtig gute Personalentscheidung getroffen. Als vorübergehender Sportdirektor gibt sich Youri Mulder beim FC Schalke 04 offen, ehrlich und erfrischend. Dass er vor allem bei den Fans gut ankommt, ist ebenfalls nicht selbstverständlich und ein positives Zeichen.

Ursprünglich sollte er seine Rolle einige Wochen ausführen. Schnell traf der FC Schalke 04 die Entscheidung, Mulder werde bis zum Ende der Saison in seiner Rolle bleiben. Und danach? Plötzlich ist auch eine langfristige Anstellung als Sportdirektor denkbar. Mulder spricht jetzt Klartext.

FC Schalke 04: Bleibt Mulder?

Die Situation stellt sich wie folgt dar: Nachdem S04 nicht nur Ex-Trainer Karel Geraerts, sondern auch Sportdirektor Marc Willmots entlassen hatte, wollte man sich neu aufstellen. Ein zentraler Baustein soll auch die Rückkehr zu einem expliziten Sport-Vorstand sein. Nach diesem wird aktuell gesucht.

Infolgedessen übernimmt erstmal Mulder, eigentlich Aufsichtsratsmitglied, die sportliche Führung. Unlängst gibt es aber Berichte, er könnte als Sportdirektor des FC Schalke 04 weitermachen, sollte der neue Sportvorstand seine Stärken vor allem im strategischen Bereich haben (hier mehr dazu erfahren).

S04-Ikone hält sich bedeckt

Auf eine langfristige Tätigkeit im aktiven Geschäft angesprochen, reagiert Mulder folgendermaßen: „Es geht doch gar nicht darum, was ich will“, stellt er gegenüber der „WAZ“ fest. „Aktuell haben wir verabredet, dass ich bis Saisonende bleibe, das ist die Absprache.“

Für ihn sei das Wohl des Vereins das wichtigste, stellt der Eurofighter klar. „Wie es dann weitergeht, werden wir sehen. Ich möchte das Beste für den Verein.“ Bedeutet: Sollte es am Ende der Saison passen und Mulder ist überzeugt, dem Verein helfen zu können, könnte er den Posten weiterhin bekleiden.

FC Schalke 04 drängt auf Entscheidung

Das dürfte maßgeblich davon abhängen, welcher Sport-Vorstand letztlich am Berger Feld anheuert. Hier drängen die Knappen dem Vernehmen nach auf eine zeitnahe Entscheidung. So will man sicherstellen, dass der neue Mann komplett in die Planung der kommenden Saison involviert ist.

