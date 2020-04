FC Schalke 04: Keine Lust mehr auf Königsblau? Dieser Youngster steht wohl vor Abschied

Gelsenkirchen. Es war ein großartiger Deal für den FC Schalke 04: Linksverteidiger Juan Miranda wechselte im Sommer 2019 auf Leihbasis vom FC Barcelona nach Gelsenkirchen, um dort Spielpraxis zu sammeln. Und das nicht nur für eine, sondern gleich für zwei Saisons.

Doch der talentierte 20-Jährige kam bei den Königsblauen nie wirklich zum Zug. Auf lediglich fünf Pflichtspieleinsätze bringt es Miranda unter Coach David Wagner, nur zweimal stand er über die vollen 90 Minuten auf dem Platz. Laut der spanischen Tageszeitung „Mundo Deportivo“ sitzt der Frust über die fehlende Spielzeit so tief, dass der 20-jährige Spanier das Kapitel FC Schalke 04 möglicherweise vorzeitig zu beenden gedenkt.

FC Schalke 04: Barca-Leihgabe Miranda kommt kaum zu Einsätzen

Trainer Wagner begründete Mirandas wenige Einsätze oft damit, dass sich der Youngster noch umgewöhnen müsse. Jedoch gibt es da noch einen weiteren Faktor – und dabei handelt es sich um einen 32-jährigen Routinier namens Bastian Oczipka. Mirandas Konkurrent auf der Linksverteidiger-Position liefert konstant gute Leistungen und verpasste keine einzige Spielminute in der laufenden Saison.

Ein seltener Anblick: Barca-Leihgabe Juan Miranda (20) steht für Schalke auf dem Rasen. Foto: imago images / Uwe Kraft

Miranda kam meist nur dann zum Einsatz, wenn Oczipka in der Innenverteidigung aushelfen musste und somit die linke Position frei wurde. Ist die Zentrale ausreichend besetzt, hat der junge Spanier keine Chance, an Oczipka vorbeizukommen. Das missfällt nicht nur dem Spieler, sondern auch Barca, die auf eine Weiterentwicklung ihres Eigengewächses gehofft hatten.

Kehrt Miranda schon vorzeitig nach Spanien zurück?

Angeblich habe Miranda die Möglichkeit, die zweijährige Leihe vorzeitig zu beenden, wenn er in der ersten Saison auf weniger als 20 Einsätze kommt. Das ist bei den verbleibenden neun Spieltagen in der Bundesliga nicht mehr möglich.

Laut der „Mundo Deportivo“ hält Miranda gar nichts mehr beim FC Schalke 04. Die Unzufriedenheit ist so groß, dass der Youngster angeblich sogar für die zweite Mannschaft des FC Barcelona auflaufen würde, wenn er dadurch mehr Spielzeit bekomme als in Gelsenkirchen. Aber auch einige spanische Erstligisten oder der FC Utrecht aus der niederländischen Eredivisie sollen an einer Leihe des Linksfußes interessiert sein. (at)