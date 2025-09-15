Kehrtwende beim FC Schalke 04? Muslic könnte bei Reservist einlenken

Die Offensive bleibt weiter das große Problem beim FC Schalke 04. Auch mit Neuzugang Christian Gomis in der Startelf konnte Königsblau bei der jüngsten 0:1-Pleite gegen Kiel keine große Torgefahr ausstrahlen.

Der Haken: Nach der Schließung des Transferfensters kann der FC Schalke 04 auf dem Transfermarkt nicht mehr nachlegen. Stattdessen muss Trainer Miron Muslic nun mit dem arbeiten, was er im Kader zur Verfügung hat. Zwingt ihn diese Situation jetzt zu einer Kehrtwende? Dieser Reservist könnte wieder in den Fokus geraten.

FC Schalke 04: Younes wieder gefragt?

Dass Amin Younes mit dem Ball am Fuß gute Fähigkeiten besitzt, ist unbestritten. Doch die Qualitäten des 32-Jährigen waren im pressing-intensiven System von Trainer Muslic bis dato nicht gefragt. Aber auch Schalkes Sportdirektor Youri Mulder musste gegen Kiel feststellen: „Die technische Fähigkeit im letzten Drittel hat etwas gefehlt.“ Ein vernichtendes Urteil für die Offensivabteilung des FC Schalke 04.

Auch interessant: Lob für Schalke-Reservist – bekommt ER nun doch seine Chance?

Da käme eine Kadernominierung von Younes doch eigentlich gerade recht. Der Zehner soll sich immer noch nicht aufgegeben und im Training zuletzt stark aufgespielt haben. Ein Eindruck, den auch Kapitän Kenan Karaman bestätigt: „Ich persönlich schätze Amin und seine fußballerischen Qualitäten.“ Allerdings weiß der 31-Jährige auch: „Am Ende ist es eine Entscheidung des Trainers. Das muss man respektieren, und das macht Amin.“

„Immer auf Schalke“ Aktuelle News, Videos, Updates & mehr zum FC Schalke 04 auf TikTok. Hier entlang >> Display content from TikTok An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von TikTok der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Kaderrückkehr nicht ausgeschlossen

Eine Kaderrückkehr von Younes ist damit jedoch nicht ausgeschlossen. Muslic betonte in der Vergangenheit immer wieder, dass die Leistung auf dem Rasen Priorität genieße. Dazu kommentierte Karaman die Situation seines Teamkollegen zuletzt wie folgt: „Vielleicht kann sich das auch noch ändern.“

Mehr Nachrichten für Dich:

Für Younes gilt es also, sich im Training weiter für einen Kaderplatz beim FC Schalke 04 zu empfehlen. Vielleicht wird der Fleiß des gebürtigen Düsseldorfers am Ende ja noch belohnt.