FC Schalke 04: Schnappt S04 sich seinen eigenen Jadon Sancho? Englisches Juwel im Visier

Gelsenkirchen. Über viele Jahre waren Briten in der Bundesliga eine absolute Rarität. Nun haben Talente von der Insel in Deutschland plötzlich Hochkonjunktur. Auch beim FC Schalke 04 tut sich wieder was.

Nach Jonjoe Kenny und Rabbi Matondo könnte der FC Schalke 04 bald erneut einen Briten verpflichten. Und der wird in England bereits als potentieller neuer Star gehyped.

FC Schalke 04 beobachtet Samuel Iling – Supertalent will Chelsea verlassen

Samuel Iling spielt in der Nachwuchs-Akademie des FC Chelsea, ist mit gerade einmal 16 Jahren bereits in der U18 unterwegs und darüber hinaus auch fester Bestandteil der U17-Nationalmannschaft Englands.

Auf den offensiven Flügeln wirbelt der Chelsea-Youngster durch die Junioren-Premier-League und hat dabei mehrere europäische Klubs auf sich aufmerksam gemacht. Samuel Iling wird nämlich nicht nur vom FC Schalke 04 beobachtet, sondern auch von Bayern München, Ajax Amsterdam und Paris Saint-Germain. Das berichtet das britische Portal „Football Insider“.

Dem Bericht zufolge strebt Iling mangels Perspektive im Profikader des FC Chelsea einen Wechsel im Sommer an. Weil sein Vertrag dann ausläuft, wäre das Wunderkind sogar ablösefrei zu haben. Auch wenn der Verlust seines größten Talents für die „Blues“ ein gehöriger Schlag wäre, dürfte es Trainer Frank Lampard schwerfallen, Argumente für einen Verbleib des Offensiv-Juwels zu finden.

Beide wissen: Auch durch die Investition von unzähligen Millionen Euro ist Chelsea auf den Flügeln mit Stars wie Christian Pulisic, Willian, Callum Hudson-Odoi und Pedro gespickt, an denen für Samuel Iling mittelfristig kaum ein Weg vorbeiführt. Und mit Hakim Ziyech wurde erst vor wenigen Tagen ein weiterer Außenbahn-Star aus Amsterdam für die kommende Saison verpflichtet.

Samuel Iling pocht auf Spielpraxis

Samuel Iling aber will laut „Football Insider“ Spielzeit für seine Entwicklung. Aus dem gleichen Grund wollte Jadon Sancho Manchester City verlassen, lieh Everton Kenny an den FC Schalke 04 und Ademola Lookman an RB Leipzig aus.

Die prominente Konkurrenz im Werben um Samuel Iling muss also noch lange nicht bedeuten, dass die Königsblauen keine Chance auf eine Verpflichtung des England-Juwels haben. Schließlich könnte dem 16-Jährigen in München und Paris das gleiche Schicksal drohen wie bei einem Verbleib in London.