FC Schalke 04: Nach Pokal-Pleite – diese Hoffnung bleibt Christian Gross und S04 jetzt noch

Gelsenkirchen. Besonders in der Schlussphase zeigte Schalke 04 einen engagierten Pokalfight.

Trotzdem stand am Ende auch gegen Wolfsburg wieder eine Niederlage. Für den anstehenden Kampf gegen den Abstieg bleibt Schalke 04 und Trainer Christian Gross nur noch eine Hoffnung.

FC Schalke 04: Mustafi und Huntelaar müssen einschlagen

Viel haben die Knappen schon probiert, um den Sturz in die zweite Liga zu verhindern. Vier Trainer versuchten bisher ihr Glück in dieser Saison. Zählbares kam dabei nur selten raus, lediglich gegen Hoffenheim gab es drei Punkte.

Schalke blieb gegen Wolfsburg ohne Tor. Foto: imago images/RHR-Foto

Siege bleiben auch unter Christian Gross Mangelware, auch wenn die Leistung der Mannschaft unter dem Schweizer zumindest Teile der Fans hoffen lässt, dass die Wende noch gelingt. Auch Gross selbst gibt sich nach wie vor kämpferisch.

Insgesamt habe er eine Schalker Mannschaft gesehen, die an sich glaube, erklärte der Cheftrainer nach dem Ausscheiden. „Das stimmt mich zuversichtlich für die kommenden Spiele“, sagte er. Dennoch dürfte auch ihm klar sein, dass langsam, aber sicher ein Wunder für Schalke her muss.

Shkodran Mustafi soll Schalke 04 stabilisieren. Foto: imago images/Sven Simon

Die Hoffnungen liegen jetzt vor allem auf den beiden Neuzugängen Shkodran Mustafi und Klaas-Jan Huntelaar. Bei Huntelaar sieht der 66-Jährige gute Chancen, dass dessen Wadenprobleme bis zum Wochenende abgeklungen sind.

-----------

Schalke-News:

-----------

Mustafi ist nach seiner Einreise aus England isoliert von der Mannschaft. Schalke befindet sich bezüglich eines Einsatzes am Samstag in enger Absprache mit dem Gesundheitsamt. Wie der Verein am Donnerstag verkündete, bleibe der Spieler bis Freitag in Quarantäne, über einen Einsatz gegen Leipzig werde kurzfristig entschieden.

Schalke-Trainer Gross hofft auf weitere Rückkehrer

Mit neun Punkten Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz ist Schalke fast schon zum Siegen verdammt. Nachdem es bei so vielen Versuchen nicht funktioniert hat, hoffen die Knappen nun, dass die Mannschaft mit den Neuzugängen nochmal einen Schub bekommt.

Optimistisch zeigte sich der Coach auch, was die beiden erkrankten Benito Raman und Suat Serdar anging. Beide könnten gegen Leipzig wieder dabei sein. (mh)