FC Schalke 04: Fans drehen völlig durch – und weisen auf DIESEN irren Punkt hin

David Wagner und der FC Schalke 04 verloren am Samstag 1:4 gegen den VfL Wolfsburg.

Der FC Schalke 04 bescherte seinen Fans am Samstag den nächsten Tiefpunkt in einer an Tiefpunkten reichen Rückrunde.

Die Königsblauen blieben gegen den VfL Wolfsburg nicht nur im 15. Spiel in Serie ohne Sieg. Beim 1:4 kassierte Schalke sogar eine äußerst böse Pleite.

FC Schalke 04 mit nächster Pleite

Von An- bis Abpfiff zeigte die Mannschaft von Trainer David Wagner eine erschreckend schwache Leistung. Im Vorwärtsgang lief bei Schalke nichts zusammen, und in der Defensivarbeit fiel S04 durch mehrere Patzer auf.

Wout Weghorst (16./56.) brachte Wolfsburg auf die Siegerstraße. Kevin Mbabu (59.) und Joao Victor (69.) machten das königsblaue Debakel perfekt. Den Schalker Ehrentreffer erzielte Rabbi Maondo (70.).

Schalke-Top-News:

„Was wäre da jetzt los?“

Die wenigen Schalke-Fans, die die Partien ihres Herzensvereins in dieser Saison noch über sich ergehen lassen, waren am Samstagnachmittag erzürnt. Bei dem nächsten peinlichen Auftritt der Schalker wiesen die Fans zudem auf einen kuriosen Punt hin.

Demnach könne Schalke fast schon froh sein, dass derzeit keine Zuschauer in die Arena dürfen, meinten einige Fans. Denn die Nordkurve wäre bei diesem Saisonverlauf und diesen erschreckend schwachen Auftritten der Schalker Mannschaft wohl emotional explodiert.

Man erinnere sich an die Szenen in der Vorsaison, als die Anführer der Schalker Ultras dem S04-Captain Benjamin Stambouli auf dem Rasen seine Kapitänsbinde wegnahmen, weil die Fans mit den Lustlos-Auftritten der Schalker alles andere als einverstanden waren.

„Der Verein kann wirklich sich glücklich schätzen, dass das Stadion leer ist“, kommentierte ein Fan bei Twitter, und ein anderer meinte: „Letztes Heimspiel der Saison. Du spielst eine miserable Rückrunde. Du liegst mit 0:3 gegen Wolfsburg zurück. Fans sind im Stadion. Was wäre da jetzt los?“

In der Nordkurve wäre jetzt Party. #S04WOB — J J L (@ToDareIsToDo04) June 20, 2020

Schalke im Niemandsland der Tabelle

Schalke rutschte durch die Niederlage auf den 11. Platz ab. Am 34. Spieltag ist die Truppe von Coach Wagner zu Gast beim SC Freiburg.

Fans sehnen Sommerpause herbei

Noch vor wenigen Wochen waren auch die Fans des FC Schalke heilfroh, als der Bundesliga-Spielbetrieb nach der Corona-Pause wieder aufgenommen worden war. Nun sehnen die königsblauen Anhänger die Sommerpause herbei.

