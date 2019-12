Gespenstische Stille im Block von FC Schalke 04 in Wolfsburg.

FC Schalke 04: Todes-Drama am Stadion! Ultras GE trauern mit Foto des toten Fans

Wolfsburg. Großer Schock beim Spiel des FC Schalke 04 in Wolfsburg. Die schreckliche Nachricht vom Tod eines Schalke-Anhängers ließ den Fußball in den Hintergrund treten.

Unmittelbar vor dem Spiel stürzte ein Fan des FC Schalke 04 schwer. Er wurde Augenzeugen-Berichten zufolge lange behandelt, kämpfte um sein Leben – verlor den Kampf jedoch und verstarb während des Spiels.

FC Schalke 04: Fan soll nach Sturz vor Stadion gestorben sein

Gespenstisch still – so kennt man den Fanblock des FC Schalke 04 eigentlich gar nicht. Doch während Wolfsburg – Schalke herrschte im königsblauen Gästeblock gespenstisches Schweigen. Wegen des tödlichen Unfalls des Fans hatten sie im Stadion den Support eingestellt.

+++ Wolfsburg - Schalke: Tödliche Tragödie überschattet Punkteteilung +++

Der tödliche Unfall wurde von der Polizei Wolfsburg bestätigt. Beim Verstorbenen handelt es sich um einen 41-jährigen Mann, der Berichten zufolge Mitglied der „Ultras Gelsenkirchen“ gewesen sein soll, der größten Ultra-Gruppierung des S04.

Auf dem Weg ins Stadion ist einer unserer Fans nach bisherigen Erkenntnissen gestürzt. Er verstarb später im Klinikum.



Wir sind fassungslos und wünschen den Angehörigen und Freunden viel Kraft. Wir sind bei euch. #S04 #WOBS04 pic.twitter.com/i9MdtiAaKH — FC Schalke 04 (@s04) December 18, 2019

Am Donnerstagmorgen zeigte die Webseite der „Ultras Gelsenkirchen“ nur ein schwarz-weiß Bild des Fans. Andere Inhalte ließen sich nicht aufrufen.

Mann stirbt auf Weg zum Stadion

Der Mann soll, wie der Stadionsprecher des VfL Wolfsburg während des Spiels durchsagte, auf dem Fußweg zur Volkswagen-Arena gestürzt sein und sich dabei so schwer verletzt haben, dass er kurze Zeit später im Krankenhaus verstarb.

„Bislang gibt es keine Hinweise auf Fremdeinwirkung.“, so die Polizei.

Wolfsburg-Fans reagierten auf die Meldung des toten Fans des FC Schalke 04 noch während des Spiels mit großer Anteilnahme. Foto: imago images/RHR-Foto

Aus Anteilnahme folgten im zweiten Durchgang auch die Wolfsburg-Fans und stellten den Support komplett ein. Selbst beim Führungstreffer von Ozan Kabak wurde im Gästeblock nur mäßig gejubelt. Man konnte vielen Fans den Schock ansehen.

Auch nach dem Spiel dominierte die Anteilnahme. Die traditionelle Weihnachtsmusik nach dem Spiel wurde ausgelassen, zudem verzichteten die Wolfsburger Profis auf die übliche Ehrenrunde durch das Stadion. Die Schalke-Spieler gingen geschlossen zur Kurve und hielten gemeinsam mit den Fans einen Moment inne.

Die Fans drückten im Netz sofort ihre Betroffenheit aus:

„Mein tiefstes Mitgefühl an die Angehörigen des verstorbenen Fans. Wünsche viel Kraft, dass zu überstehen“

„Was eine scheiß Meldung aus Wolfsburg ...“

„Ruhe in Frieden. Respekt für das Einstellen des Supports an die Schalke und Wolfsburg Fans. Es gibt Dinge, die sind größer als der Sport.“

„R.I.P An den Schalke Fan“

„Traurige Nachricht.“

„Ich kann es nur immer wieder betonen: Allertiefster Respekt dafür das in so einem traurigen Moment BEIDE Fanlager den Support einstellen. Gibt halt eben doch wichtigeres als Fußball und da ist es egal, welches Logo man auf dem Trikot hat.“

„Schrecklich, was in Wolfsburg passiert ist. Meine Gedanken sind bei denen, die das mitansehen mussten und den Angehörigen. Respekt aber an beide Fanlager, die den Support massiv heruntergefahren haben.“

„In diesem Moment wird Fußball zur Nebensache an dieser Stelle viel Kraft an die Familie des verstorbenen Schalkers & Ruhe in Frieden“

Auch Schalkes Lizenzspiel-Koordinatior Sascha Riether zeigte sich nach dem Spiel sehr betroffen: „Wir sind alle geschockt. Der Fußball tritt heute in den Hintergrund. Ein Mensch ist gestorben. Respekt an alle Fans, die mit den Gedanken bei unserem Anhänger waren.“

#WOBS04 Wir wünschen den Angehörigen und Freunden viel Kraft und sind in Gedanken bei Ihnen. Seelsorger werden vom VfL Wolfsburg informiert und stehen bei Bedarf in Halle09 zur Verfügung.



*jbe — Polizei Wolfsburg (@Polizei_WOB) December 18, 2019

„Wir wünschen den Angehörigen und Freunden viel Kraft und sind in Gedanken bei Ihnen. Seelsorger werden vom VfL Wolfsburg informiert und stehen bei Bedarf in Halle09 zur Verfügung“, schreibt auch die Polizei Wolfsburg via Twitter.