FC Schalke 04: Wird dieses S04-Juwel der nächste Torwart-Star?

Gelsenkirchen. Es sind turbulente Zeiten für den FC Schalke 04. Die Corona-Krise bringt den Traditionsverein nach eigenen Angaben gehörig ins Schlingern. Ob die Schalker in den nächsten Jahren in der Lage ist, große Sprünge auf dem Transfermarkt zu machen, ist ungewiss.

Immerhin kann der FC Schalke 04 auf seine Jugendarbeit zählen. Immer wieder schafften in der Vergangenheit Talente den Sprung aus der Knappenschmiede zu den Profis. Jetzt rückt ein neuer Youngster in den Fokus.

FC Schalke 04 baut auf DIESES Torwart-Talent

Kein Wunder, dass es sich dabei um einen Torwart handelt. Er könnte nun in die Fußstapfen von Manuel Neuer treten, der es aus der Knappenschmiede bis zwischen die Pfosten der Nationalmannschaft schaffte.

Die Rede ist von Luca Podlech, der mit seinem Maßen aus dem Kader der Schalker U15 heraussticht. Schon mit 15 Jahren misst die Nachwuchshoffnung der Knappen bereits stolze 1,90 Meter. Auch mit seiner Schuhgröße von 45 1/3 muss er die großen Fußstapfen seiner Vorgänger nicht fürchten.

Hat enorme Präsenz zwischen den Pfosten: Luca Podlech. Foto: imago images / RHR-Foto

-----------

---------

Neuer Vertrag auf Schalke?

Nach Angaben von „Sky“ dürfte der junge Hüne nach vier Jahren in der Knappenschmiede demnächst einen neuen Fördervertrag in Gelsenkirchen unterschreiben. Es wäre der nächste Schritt in die Richtung seines großen Ziels.

Die unmittelbare Nachfolge von Alexander Nübel, der im Sommer genau wie einst Manuel Neuer vom FC Schalke 04 zum FC Bayern München wechselt, wird das neue Schalker Torwart-Talent altersbedingt zwar nicht antreten können.

Aber mittelfristig könnte der Hüne den Druck auf die Schalker Torhüter um Markus Schubert und Ralf Fährmann erhöhen. Die Aussicht auf Verstärkung aus den eigenen Reihen dürfte dem klammen Verein in Zukunft eine immense Stütze sein.