FC Schalke 04: Chance dahin – diese Transfer-Hoffnung hat sich endgültig zerschlagen

Die Situation? Alarmierend. Die Punkteausbeute? Schwach. Die Leistungen der Mannschaft? Ausbaufähig. Beim FC Schalke 04 will es auch im neuen Jahr noch nicht so richtig laufen. Große Hoffnungen hatten insbesondere die Fans auf das Transferfenster gesetzt.

Doch einmal mehr zeigt sich, wie schwer es der FC Schalke 04 hat, neue Spieler zu verpflichten. Der Name eines Flügelspielers geisterte seit Tagen durch Gelsenkirchen. Doch nun scheint der Traum geplatzt zu sein.

FC Schalke 04: Flügelflitzer kommt wohl nicht

Geschwindigkeit und Flankenstärke – nach diesen Attributen sucht S04 seit Wochen. In der bisherigen Saison war der Flügel einer der Hauptbaustellen im Kader. Im Winter legte man nun nach. Nach ewigem Hin und Her kam Tim Skarke (Hier alle Infos) doch noch aus Berlin.

Zudem wurde ein weiterer Name gehandelt: Wilson Isidor. Der Franzose steht aktuell bei Lokomotive Moskau unter Vertrag. Theoretisch könnte er wegen der FIFA-Sonderregelung, die seit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine gilt, vorübergehend ablösefrei wechseln. Lange galt der FC Schalke 04 als möglicher Kandidat – bis jetzt.

Forderungen machen Deal kaputt

Wie „Sport 1“ berichtet, ist der Deal ad acta gelegt. Schuld daran sind die Forderungen des Vereins und des Spielers selbst. Demnach hätten sowohl Isidor als auch Lok Moskau auf einen sofortigen Kauf oder eine Leihe mit Kaufpflicht bestanden. Nicht machbar für den FC Schalke 04.

Wilson Isidor wurde bei S04 gehandelt. Foto: IMAGO / ITAR-TASS

Eine Situation, die das Dilemma der Knappen verdeutlicht. Man muss Spieler für günstige Leihen finden. Ansonsten hat man nicht die finanziellen Mittel, um sich adäquat zu verstärken. Für Isidor bedeutet das dagegen nicht, das er keinen neuen Verein findet.

FC Schalke 04: Flirt findet anderen Verein

Stattdessen geht es für ihn nun wohl nach Frankreich. Isidor soll sich mit Olympique Lyon über einen Wechsel einig sein. Am Sonntag soll er dorthin fliegen und seinen Vertrag unterschreiben.

Während Isidor also in Lyon erwartet wird, muss der FC Schalke 04 in der Bundesliga gegen Köln ran. Für die Knappen bietet sich eine große Chance, Boden gut zu machen. Am Samstag verloren alle Abstiegskonkurrenten von S04.