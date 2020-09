FC Schalke 04: Am Freitag kommt es zum Wiedersehen mit Alexander Nübel.

FC Schalke 04: Wiedersehen mit Nübel – „Nur so kannst du erfolgreich Fußballspielen“

Gelsenkirchen/München. Es ist einer der brisantesten Aspekte, die das Bundesliga-Auftaktspiel zwischen dem FC Schalke 04 und dem FC Bayern München (Freitag, 20.30 Uhr) mit sich bringt: Torhüter Alexander Nübel trifft auf seinen Ex-Klub.

Nübels ablösefreier Wechsel vom FC Schalke 04 zum Rekordmeister verlief nicht reibungslos, die Königsblauen hätten gerne mit dem 23-Jährigen verlängert. Auf der Pressekonferenz vor dem Saisonauftakt stand der neue Münchner Keeper den Journalisten Rede und Antwort – und verglich dabei auch seinen alten Klub mit seinem neuen Arbeitgeber.

FC Schalke 04 vor Wiedersehen mit Alexander Nübel

Die Schalker Fans werden Nübel seinen Wechsel an die Säbener Straße wohl nie verzeihen. Genauso wie einst Manuel Neuer oder Leon Goretzka wechselte mit Nübel ein weiterer, vielversprechender junger Schalker nach München. Viele königsblaue Anhänger verstehen nicht, wieso Nübel auf einen Stammplatz im Gelsenkirchener Kasten verzichtet, um als Nummer zwei hinter Weltmeister Neuer wahrscheinlich meist nur auf der Bank zu sitzen.

Zwei Ex-Schalker im Bayern-Tor: Alexander Nübel und Manuel Neuer. Foto: imago images / Philippe Ruiz

„Bayern ist im Moment der größte Verein der Welt“, erklärte Nübel seinen Wechsel am Donnerstag. „Ich kann von Manuel Neuer extrem viel lernen.“ So sei es auch gewesen, als er auf Schalke ankam – damals hatte Ralf Fährmann ihm mit seiner Erfahrung weitergeholfen. „Ich brauche Zeit und die gebe ich mir auch“, so der 23-Jährige.

Komplett kampflos will sich Nübel aber nicht ergeben: „Ich weiß, was ich kann. Nicht ohne Grund hat mich der FC Bayern geholt. Ich will der bestmögliche Herausforderer sein.“

Nübel: Bayern hat mehr Ehrgeiz als Schalke

Was Nübel über die Unterschiede zwischen Schalke und Bayern zu sagen hat, dürfte den königsblauen Anhänger wahrscheinlich nicht allzu sehr gefalllen. „Ein großer Unterschied ist der Ehrgeiz innerhalb der Gruppe“, meint der Torhüter und lobt die Mentalität der Münchner. Anders als auf Schalke spüre man hier jeden Tag, „dass hier jeder alles gewinnen will. Sei es nur ein Lattenschießen.“

Doch komplett egal ist Nübel sein alter Klub und dessen schwierige Situation keinesfalls. „Ich hoffe, dass es so ruhig wie möglich bleibt und da eine gewisse Konstanz reinkommt“, so Nübel. „Nur so kannst du erfolgreich Fußball spielen. Das ist mein Wunsch, den ich für Schalke habe.“

Alte Bekannte: Die beiden Münchner Neuzugänge Leroy Sané und Alexander Nübel. Foto: imago images / Overstreet

Wiedersehen mit Sané

In München trifft Nübel auch auf einen alten Bekannten: Neuzugang Leroy Sané spielte mit ihm in der Saison 2015/16 auf Schalke. „Vom Charakter ist er in England sehr gereift, das merkt man hier. Vom Trainingseifer und der Intensität, die er jeden Tag an den Tag legt“, lobt Nübel den pfeilschnellen Flügelflitzer.

„Das war damals bei Schalke noch nicht so extrem, vielleicht auch dem Alter geschuldet. Du merkst, dass er unbedingt spielen will, dass er ehrgeizig ist. Menschlich ist er ähnlich geblieben wie damals, sehr ruhig und gelassen - und trotzdem kannst du mit ihm auch mal einen Spaß machen.“ (at)