FC Schalke 04: Ex-Star dreht auf – Experte erteilt Transfer-Befehl

Den FC Schalke 04 hat Weston McKennie im Sommer 2020 in Richtung Italien verlassen, die Karriere des Eigengewächs verfolgen die Fans aber immer noch mit großem Interessen.

Durch seinen starken Auftritt bei der WM 2022 ist Weston McKennie in den Fokus eines Experten gerückt. Er empfiehlt sogar seinem Ex-Klub das Talent aus der Schmiede des FC Schalke 04 zu verpflichten.

FC Schalke 04: McKennie zu Tottenham?

Neben Kapitän Christian Pulisic ist Weston McKennie die tragende Säule im Team der US-Boys. Sowohl gegen England (0:0) als auch gegen Wales (1:1) überzeugte der 24-Jährige auf ganzer Linie und spielte sich damit in der Fokus.

Von einem früheren Nationalspieler gab dafür nicht nur ein dickes Lob. „Gegen England hat er seine Qualität gezeigt, und ich denke, er wäre eine hervorragende Ergänzung für jede große Mannschaft in Europa“, sagte Brad Friedel, der frühere National-Torhüter der USA gegen über dem Portal „Online Casino“.

Und Friedel ging sogar noch weiter. Er erteilte seinem Ex-Klub Tottenham einen Transfer-Befehl: „Wenn die Finanzen stimmen, sollte Tottenham auf jeden Fall an McKennie interessiert sein. Er ist der beste zentrale Mittelfeldspieler, den die USA je hatten.“

McKennie ist bei Juventus gesetzt

McKennie wechselte 2020 erst per Leihe und 2021 dann für 20,5 Millionen Euro fest zu Juventus Turin. Dort ist der 24-Jährige gesetzt. In dieser Saison war er bis zu seiner Muskelverletzung Ende November kam er fast immer zum Einsatz und stand meistens auch in der Startelf. Insgesamt stehen 91 Einsätze, 13 Tore und vier Vorlagen bei dem Ex-Schalke-Star auf dem Konto.

Das könnte dich auch interessieren:

Der Vertrag von McKennie läuft noch bis 2025. Einen Grund für einen Wechsel gibt es aktuell eigentlich nicht, Gerüchte um einen möglichen Wechsel kommen trotzdem immer wieder auf. Zuletzt wurde er auch mit einem Transfer zu Borussia Dortmund in Verbindung gebracht.