FC Schalke 04: Knallharte Trump-Abrechnung von McKennie: „Ich denke nicht, dass Trump...“

Weston McKennie sorgt sich in diesen Tagen nicht nur um die sportliche Talfahrt des FC Schalke 04. Der S04-Star schaut auch besorgt in sein Heimatland.

Dort toben seit Wochen heftige Unruhen – ausgelöst durch erneute Polizeigewalt gegenüber eines Schwarzen. Im Dress des FC Schalke 04 hatte McKennie bereits ein klares Zeichen gesetzt, als er in der Bundesliga mit einem speziellen Trauerflor für George Floyd auflief. Nun macht McKennie seinem Unmut über die Lage in den USA auch abseits des Platzes Luft.

FC Schalke 04: McKennie schießt gegen Trump

Der Schalke-Star attackiert den amerikanischen Präsidenten Donald Trump äußerst scharf. „Ich mache mir nicht einmal die Mühe zu gucken, was er dort sagt oder tut“, sagt McKennie der „Bild“: „Offensichtlich gibt es Menschen, die ihn unterstützen und andere, die es nicht tun. Ich gehöre nicht zu seinen Befürwortern.“

McKennie geht noch einen Schritt weiter und schreibt Donald Trump jegliche Eignung für dessen Amt ab: „Ich denke nicht, dass Trump der Richtige für den Job des Präsidenten ist. Zu dieser Aussage stehe ich. Ich glaube, dass er nicht versteht, welche Verantwortung er gegenüber dem gesamten Land hat.“

Und dann wird der Mittelfeldspieler des FC Schalke 04 erst richtig deutlich: „Ich denke, dass er ignorant ist. Ich unterstütze ihn kein bisschen. Ich halte ihn nicht für einen Mann, der zu seinem Wort steht. In meinen Augen kann man ihn als rassistisch bezeichnen.“

---------------

Schalke-Top-News:

---------------

McKennie bei Schalke

McKennie wuchs im US-Bundesstaat Texas auf. Im Sommer 2016 wechselte er aus der Nachwuchsabteilung des FC Dallas zu Schalke 04.

Seitdem entwickelte der Amerikaner sich bei den Königsblauen zu einem wichtigen Leistungsträger – und zum amerikanischen Nationalspieler. Für die Profis des FC Schalke absolvierte McKennie bislang 87 Pflichtspiele. Im US-Team durfte er 19 Mal auflaufen.

Am Sonntag will McKennie mit Schalke zurück in die Erfolgsspur finden. Nach zwölf sieglosen Spielen in Folge empfängt Schalke am Sonntagabend Bayer Leverkusen. (dhe)