FC Schalke 04: McKennie soll von Verbleib überzeugt werden – sorgt DIESER Plan wieder für Probleme?

Gelsenkirchen. Neue Hoffnung für die Fans des FC Schalke 04 in Sachen Weston McKennie? Auch wenn der Verkauf des US-Youngsters einen ordentlichen Haufen Geld in die Kassen spülen würde, will Trainer David Wagner ihn jetzt anscheinend doch vom Verbleib überzeugen.

Um ihm ein weiteres Engagement schmackhaft zu machen, soll McKennie ein neues Standing innerhalb der Mannschaft bekommen. Ein Vorhaben, das in jüngerer Vergangenheit öfter zu Problem beim FC Schalke 04 geführt hat.

Neuer, Goretzka, Sané: Diese jungen Spieler konnte Schalke nicht halten Neuer, Goretzka, Sané: Diese jungen Spieler konnte Schalke nicht halten

FC Schalke 04: Hält die Binde McKennie auf Schalke?

Wie geht es weiter mit Weston McKennie und dem FC Schalke 04? Der US-Amerikaner will den Verein allem Anschein nach verlassen. Interessenten gibt es genug. So sollen neben den Bundesliga-Vereinen VfL Wolfsburg und Hertha BSC Berlin vor allem Vereine aus der englischen Premier League Schlange stehen.

Weston McKennie beim FC Schalke 04:

Seit 2016 bei den Knappen

Wechselte damals ablösefrei in die U19

Profi-Debüt am 20. Mai 2017 gegen Ingolstadt

Seitdem 91 Pflichtspiele absolviert

5 Tore, 7 Vorlagen

Finanziell würde den Schalkern der Verkauf sicherlich gut tun. Eine Ablöse von bis 28 Millionen Euro steht im Raum. Mit dem Geld könnten die Knappen ihre angespannte wirtschaftliche Situation etwas entspannen und gleichzeitig neue Spieler holen.

So soll der angeblich fixe Schwolow-Deal – Ablöse von acht Millionen Euro – bereits mit den Einnahmen aus dem McKennie-Verkauf geplant gewesen sein. Doch jetzt könnte alles ganz anders kommen.

Bei Nübel ging der Kapitän-Plan nicht auf. Foto: imago images / pmk

Wie der „Kicker“ berichtet, plant David Wagner nun wohl doch mit dem 21-Jährigen. Die Flexibilität des Mittelfeldmannes würde der Trainer nur ungerne verlieren. Um McKennie vom Verbleib zu überzeugen, soll angeblich auch im Gespräch sein, ihn zum Kapitän zu ernennen und ihn zum neuen Aushängeschild der Königsblauen zu machen.

Schalkes Kapitän-Fluch

Ob das am Ende die Lösung ist, um den Amerikaner im Ruhrpott zu halten? Zumal der FC Schalke 04 in der Vergangenheit immer wieder mit seinen Kapitänen zu kämpfen hatte. Bestes Beispiel: Alexander Nübel. Letzte Saison zum Chef ernannt, verlängerte der Torwart am Ende trotzdem nicht und ging nun ablösefrei nach München.

Schon davor sprach das Kapitänsamt auf Schalke nicht unbedingt für Sicherheit. Mit Benedikt Höwedes und Ralf Fährmann wurden 2017 und 2019 zwei Kapitäne hintereinander gnadenlos vom Verein abgesägt und mussten sich anschließend neue Vereine suchen.

Immerhin: Sollte sich McKennie trotz der Binde am Ende doch für einen vorzeitigen Abgang entscheiden, darf sich Schalke 04 dann immer noch über einen Geldregen freuen. Sein Vertrag läuft noch bis 2024. Ein ablösefreier Wechsel wie bei Nübel ist in den kommenden Jahren damit ausgeschlossen. (mh)