FC Schalke 04: 0:8-Debakel – diese Worte machen Schalke-Fans wehmütig

Weston McKennie hatte eine Botschaft an seine ehemaligen Mitspieler beim FC Schalke 04.

am 20.09.2020 um 15:58

Die Stimmung bei den Fans des FC Schalke 04 dürfte an einem neuen Tiefpunkt angekommen sein. Das ist nach der 0:8-Klatsche beim FC Bayern kein Geheimnis.

Jetzt machen die Worte eines Ex-Schalkers die Fans auch noch zusätzlich wehmütig.

FC Schalke 04: Diese Worte hören S04-Fans gerne

Vor dem Spiel drückte Ex-S04-Profi Weston McKennie, der derzeit an Juventus Turin verliehen ist, seine Unterstützung via Instagram aus. „Glück Auf, Männer“, schickte der US-Amerikaner eine klare Botschaft an seine ehemaligen Mitspieler beim Revierklub.

Weston McKennie bei seiner Ankunft in Turin vor rund drei Wochen. Foto: imago images / Pacific Press Agency

McKennie verfolgte die Partie zuhause vor dem Fernseher. „Auf geht's Schalke 04. Ein Leben lang“, rief er. „Blau und Weiß ein Leben lang!“ Dieses emotionale Bekenntnis dürften die Schalke-Fans zwar eigentlich gern hören. Nach der herben Niederlage macht es aber einfach nur wehmütig.

Die McKennie-Leihe:

verliehen an Juventus Turin (italienischer Meister)

Dauer: ein Jahr (bis 30. Juni 2021)

Leihgebühr: 4,5 Millionen Euro

Kaufoption: 18,5 Millionen Euro (verpflichtend bei CL-Qualifikation mit Juventus)

mögliche Bonuszahlungen: bis zu sieben Millionen Euro

Zur Wahrheit gehören schließlich auch zwei andere, bittere Aspekte. Zum einen steht McKennie eben nicht mehr in Diensten des FC Schalke 04. Auch nach der Leihe ist ein dauerhafter Abgang sehr wahrscheinlich. Die Verbundenheit und Fannähe ist also rein sentimental.

Und zum anderen konnte der US-Nationalspieler als Juve-Profi auch nicht helfen, die Klatsche gegen den FC Bayern, die nach seinem Post ihren Lauf nahm, zu verhindern. Er sah die 0:8-Pleite nur aus der Ferne. Seine Worte waren also letztlich nur ein schwacher Trost für die S04-Fans. (the)