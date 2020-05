FC Schalke 04: McKennie sorgt mit DIESER Botschaft auf seinem Trauerflor für Aufsehen

Gelsenkirchen. Weston McKennie hat beim Spiel FC Schalke 04 – Werder Bremen mit einem Statement für Aufsehen gesorgt.

Der US-Amerikaner bezog mit einer klaren Botschaft Stellung zu einer Debatte in seinem Heimatland. Was dahinter steckt.

FC Schalke 04: McKennie mit deutlicher Botschaft

Im Spiel gegen Werder Bremen trug McKennie, wie alle anderen Spieler auch, einen schwarzen Trauerflor. Die Bundesligavereine symbolisieren damit ihre Anteilnahme für die Betroffenen und Opfer der Coronavirus-Pandemie.

Weston McKennie with a "Justice for George" armband pic.twitter.com/qAXlAXJHF1 — Tim Murphy (@timothypmurphy) May 30, 2020

Der Mittelfeldmann ergänzte seine schwarze Binde jedoch mit einer handgeschriebenen Botschaft in Richtung seines Heimatlandes. „Justice for George“ (Gerechtigkeit für George), fordert McKennie darauf klar. Gemeint ist der Afroamerikaner George Floyd. Dieser war am Montag infolge einer grausamen Tat eines Polizisten in Minneapolis zu Tode gekommen.

Der Polizist hatte den gefesselten Floyd über mehr als acht Minuten mit dem Knie am Hals auf den Boden gedrückt und seinen Position auch nach dessen Flehen und die Hinweise der Umstehenden nicht verändert. Weitere drei Minuten hielt er den bereits bewusstlosen Floyd dann in dieser Position am Boden.

Floyd starb in Folge der Polizeigewalt. Nachdem ein Video von der Tat des Polizisten im Netz auftauchte, regten sich weltweit riesige Proteste gegen die Polizeigewalt und Rassismus in den Vereinigten Staaten. Dem mittlerweile inhaftierten Polizisten wurde erst nach diesen Protesten am heutigen Samstag Mord und Totschlag vorgeworfen (hier liest du alle Hintergründe >>>).

Viele Zuschauer des Schalke-Spiels gegen Bremen lobten McKennie für seine klare Haltungsäußerung. (the)