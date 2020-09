FC Schalke 04 - Werder Bremen im Live-Ticker: Krisengipfel vor Zuschauern? Diese Zahl macht Hoffnung

Schalke-Fans können aufatmen!

Wenn am Samstagabend Schalke 04 Werder Bremen empfängt, kann die Wagner-Elf auf Unterstützung von den Rängen hoffen. Das erste Heimspiel der Saison von Schalke 04 kann wohl vor Zuschauern stattfinden. Eine finale Bestätigung steht noch aus.

Schalke 04 - Werder Bremen im Live-Ticker: Spiel kann wohl vor Zuschauern stattfinden

Schalke 04 – Werder Bremen - es ist das Keller-Duell des 2. Spieltags. Beide Teams stehen früh in der Saison mit dem Rücken zur Wand. Wir halten dich zur Partie im Live-Ticker auf dem Laufenden.

Schalke 04 - Werder Bremen /:/ (/:/)

Aufstellungen:

Schalke 04: Fährmann - Rudy, Kabak, Nastasic, Oczipka - Stambouli, Bentaleb - Harit, Uth, Raman - Paciencia

Werder Bremen: Pavlenka - Gebre Selassie, Friedl, Veljkovic, Augustinsson - Erras - M. Eggestein, Klaassen - Bittencourt - Selke, Sargent

Freitag, 9.30 Uhr: Hoffnung für Schalke-Fans! So wie es aussieht, dürfen die Knappen am Samstagabend vor Zuschauern antreten. Maßgeblich ist die Anzahl der Neuinfizierten in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner. Das Robert-Koch-Institut teilte am Freitag mit, dass die Anzahl in Gelsenkirchen unter die Verbotsschwelle von 35 auf 33,4 gesunken ist. Das letzte Wort haben aber die Gesundheitsbehörden der Stadt. Diese haben sich noch nicht final geäußert.

Schalke hat bereits am Donnerstag mit der Zuteilung der Tickets begonnen. Jedoch unter dem Hinweis, dass weiterhin es kurzfristig möglich sei, „dass die Partie ohne Zuschauer stattfinden muss“. In diesem Fall sollten alle Ticketinhaber benachrichtigt werden und ihr Geld umgehend zurückerhalten. Schalke will gegen Werder Bremen am Samstagabend (18.30 Uhr auf Sky) 11.000 Zuschauer zulassen.

8.39 Uhr: Herzlich Willkommen zu unserem Live-Ticker zum Spiel Schalke 04 – Werder Bremen. Wir halten dich an dieser Stelle rund um das Keller-Duell auf dem Laufenden.