FC Schalke 04: Diese Szene bringt Wagner auf die Palme – „Wahnsinnig!“

Der FC Schalke 04 hat mal wieder verloren. Am Samstag fing sich S04 eine 0:1-Pleite gegen Kellerkind Werder Bremen ein.

Besonders vor dem Treffer machten die Kicker des FC Schalke 04 keine gute Figur. Trainer David Wagner brachte das auf die Palme.

FC Schalke 04: Individueller Fehler lässt Wagner verzweifeln

Zum elften Mal in Folge blieb der FC Schalke 04 ohne Sieg. In der Rückserie holten die Knappen lediglich sieben Zähler und sind damit in der Rückrundentabelle sogar Letzter.

Auch gegen Werder Bremen zeigte die Truppe von David Wagner kaum einen besseren Auftritt als zuvor bei den Niederlagen gegen Borussia Dortmund (0:4), den FC Augsburg (0:3) oder Fortuna Düsseldorf (1:2).

Das Team ist völlig verunsichert und ganz weit weg von der Form der Hinrunde. Damals stand der FC Schalke noch punktgleich mit Borussia Dortmund auf dem fünften Tabellenplatz.

„Wahnsinniger individueller Fehler“

Mit wenig Ballbesitz und ohne großes Angriffsspiel versuchte Wagner seinen Jungs wieder etwas Selbstvertrauen zurückzugeben. „Wenn die Mannschaft sich nicht sicher fühlt und nicht das Selbstvertrauen hat, ist es erst mal wichtig, ihr defensive Stabilität zu geben“, erklärte Wagner nach dem Spiel.

Zahlreiche individuelle Fehler warfen Schalke in den letzten Wochen immer zurück. Und auch gegen Werder Bremen sollte das nicht anders. Vor dem 1:0 leistete sich Jean-Clair Todibo einen kapitalen Fehler. Er vertändelte den Ball im Mittelfeld und leitete so den Treffer der Gäste ein.

Jean-Clair Todibo leistete sich einen riesigen Fehler. Foto: SVEN SIMON/ Anke Waelischmiller/ Pool

Schalke bäumte sich nach der Pause zwar auf und versuchte nach vorne zu spielen, doch scheiterte.

„Aber am Ende steht wieder eine Niederlage, am Ende steht wieder ein wahnsinniger individueller Fehler. Deshalb haben wir wieder verloren, auch wenn wir nicht viele Torchancen zugelassen haben", sagte Wagner auf der Pressekonferenz. (fs)