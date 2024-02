FC Schalke 04: Fans mit deutlicher Ansage an die Bosse – lenken Hefer und Co. ein?

Die Fans des FC Schalke 04 haben genug – und das liegt nicht nur an der Leistung der Spieler auf dem Platz, die in dieser Saison nicht immer den Vorstellungen entsprach. Jetzt gab es eine deutliche Ansage an die Bosse.

Ganz Fußball-Deutschland diskutiert darüber: Die Situation rund um den möglichen DFL-Investoreneinstieg schaukelt sich hoch! Auch die Fans des FC Schalke 04 haben die Nase gestrichen voll – das brachten sie mit einem Plakat während der Partie gegen Wehen Wiesbaden (1:0) deutlich zum Ausdruck.

FC Schalke 04: Fans sind auf 180!

„Vorstand und AR seht es ein, auch eure Stimme muss pro Neuabstimmung und gegen Investorendeal sein“ – diese Worte richteten die FC-Schalke-04-Fans mit einem Plakat in Richtung Vereinsführung. Lenken S04-Boss Axel Hefer und Co. jetzt ein?

Denn nicht nur die Schalke-Fans protestieren heftig gegen die Entscheidung. Auch zahlreiche Anhänger anderer Clubs sind vehement gegen einen Investoren-Einstieg. In den vergangenen Spielen flogen immer wieder unter anderem Tennisbälle auf die Plätze als Zeichen des Protests. Das zog zahlreiche Spielunterbrechungen mit sich.

Möglicher DFL-Investoreneinstieg sorgt für erregte Gemüter

Doch wirklich gebracht, hat das bislang noch nichts. Ob die S04-Bosse sich mit dem Plakat jetzt umstimmen lassen, ist mehr als fraglich. Fakt ist: Der mögliche DFL-Investoreneinstieg erhitzt die Gemüter.

Für eine Beteiligung an den TV-Erlösen soll ein Finanzinvestor eine Milliarde Euro zahlen. Das Geld möchte die Liga hauptsächlich für den Ausbau der Infrastruktur nutzen. Wie „t-online“ berichtet, könnten bei solch einem Deal Spiele wohlmöglich ins Ausland verlagert werden oder der Spieltag weiter aufgesplittet werden.