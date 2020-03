FC Schalke 04: Wegen Hopp-Zoff – Schalke kündigt drastische Maßnahmen an ++ „Nicht mehr zur Tagesordnung übergehen“

Gelsenkirchen. Nach dem ligaweiten Eklat rund um den Hoffenheim-Mäzen hat der FC Schalke 04 drastische Maßnahmen angekündigt. Der Vorstand droht in einem offiziellen Statement mit weitgehenden Konsequenzen, sollten sich die Schalker Anhänger am organisierten Protest gegen Hopp beteiligen.

Der Klub distanziert sich deutlich von den Plakaten und Sprech-Chören, die auch beim Bundesliga-Spiel gegen Köln zu sehen und zu hören waren.

FC Schalke 04: Vorstand droht mit harten Konsequenzen

„Mit den gestrigen Vorfällen in Hoffenheim und den erneuten üblen persönlichen Beleidigungen gegen Dietmar Hopp hat der deutsche Fußball einen Punkt erreicht, an dem wir nicht mehr zur Tagesordnung übergehen werden“, heißt es gleich zu Beginn des Vorstands-Statements, das von Alexander Jobst, Peter Peters und Jochen Schneider unterzeichnet wurde.

Man verurteile das Verhalten und distanziere sich von „derartigen Plakaten, diffamierenden Äußerungen und persönlichen Beleidigungen“. Gleichzeitig kündigt der Verein drastische Maßnahmen an für den Fall, dass sich die blau-weißen Fans im Pokalspiel gegen Bayern München (Dienstag, 20.45 Uhr) oder im Ligaspiel gegen Hopp-Klub TSG Hoffenheim (Samstag, 15.30 Uhr) am ligaweiten Protest beteiligen.

Sollte es zu Zwischenfällen kommen, werde „unsere Mannschaft den Platz verlassen – ungeachtet der Spieldauer, des Resultats oder etwaiger Konsequenzen“, so der Vorstand deutlich. Außerdem führe man bereits mit allen Fangruppierungen Gespräche, mit dem Ziel, dass auch diese Fehlverhalten der Fans nicht tolerieren werden. „Die Werte unseres Vereins und des Leitbilds, das wir uns selbst gegeben haben, lassen keinerlei Spielraum für Toleranz angesichts von Hass, Intoleranz und Diffamierung.“

Beim Spiel zwischen Borussia Dortmund und Freiburg war es genau wie in der Partie zwischen Bayern München und Hoffenheim zu einem Mega-Eklat gekommen. In München wurde die Partie sogar mehrfach unterbrochen, am Ende spielten sich die Mannschaften den Ball lediglich gegenseitig zu und verweigerten die normale Fortsetzung des Spiels. Alle Hintergründe zu den Vorfällen kannst du >>hier<< nachlesen. (the)