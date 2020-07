FC Schalke 04: Wirrwarr um Ex-Schalke-Coach – Berater dementiert Wechsel nach Italien

Verwirrung um einen ehemaligen Trainer des FC Schalke 04. Mehrere Medien berichteten zunächst übereinstimmend über einen bevorstehenden Wechsel nach Italien. Kurz darauf dementierte sein Berater jegliche Einigungen.

Aktuell ist er noch bei einem Bundesligakonkurrenten des FC Schalke 04 angestellt – in Italien soll er eine Doppelfunktion übernehmen.

FC Schalke 04: Von Leipzig nach Mailand?

Der AC Mailand sucht einen neuen Trainer für die kommende Saison. Unter der Leitung von Stefan Pioli liegt die einstige Spitzenmannschaft aktuell nur auf Platz sieben in der Serie A und droht sogar die Europa League zu verspielen.

Damit es bei den Italienern in Zukunft besser läuft, sind die Verantwortlichen auf der Suche nach einem neuen Trainer. Schon länger halten sich die Gerüchte, dass Milan dabei ein Auge auf den ehemaligen Schalke-Trainer Ralf Rangnick geworfen haben soll, der aktuell noch in den Fußball-Diensten von Red Bull steht.

Das ist Ralf Rangnick:

Geboren am 29. Juni 1958

Nach seiner aktiven Karriere als Spieler, heuerte er als Trainer an

Trainierte in der Bundesliga Stuttgart, Hannover, Schalke, Hoffenheim und Leipzig

Größter Erfolg: Gewinn des DFB-Pokals 2011

Nun berichteten mehrere Medien zunächst von einer Einigung zwischen Verein und Rangnick. So schrieb beispielsweise die italienische „Gazetta dello Sport“ davon, dass der 62-Jährige beim Champions-League-Sieger von 2007 bereits unterschrieben habe.

2011 gewann Rangnick mit Schalke den DFB-Pokal. Foto: imago images/Sven Simon

Rangnick solle in Mailand neben dem Trainerposten auch das Amt des Sportdirektors übernehmen und hätte damit die Macht, sich seinen Traumkader selbst zusammenbasteln zu können. Nachdem weitere Medien das Gerücht aufgenommen hatten, meldet sich nun Rangnicks Berater Marc Kosicke zu Wort. Gegenüber „Sky“ dementierte Kosicke jegliche Einigung und wollte auch keine Gespräche zwischen den beiden Parteien bestätigen.

Rangnick auf Schalke

Aktuell ist Rangnick bei RB als „Head of Sport and Development Soccer“ tätig. Als solcher ist er in gewissermaßen auch noch für Bundesligist Leipzig zuständig, den er bis zum letzten Sommer noch selbst trainierte.

Bei Schalke 04 war Rangnick während seiner langen Karriere bereits zwei Mal aktiv. Während seiner ersten Amtszeit wurde er mit den Königsblauen Vizemeister. Bei seinem zweiten Engagement holte er 2011 den DFB-Pokal und erreichte das Halbfinale der Champions-League. (mh)