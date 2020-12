FC Schalke 04: Star bittet um Freigabe – ER will den Klub verlassen

Bahnt sich für den FC Schalke 04 der nächste personelle Rückschlag an?

Seit Monaten ranken sich um Ozan Kabak die wildesten Gerüchte. Besonders der AC Mailand soll am Innenverteidiger interessiert sein. Nach vielem Hin und Her hat sich Kabak nun scheinbar entschieden – er will den FC Schalke 04 verlassen!

FC Schalke 04: Droht der nächste Star-Abgang? Foto: imago images/Team 2

FC Schalke 04: Kabak äußert Wechselwunsch

Die Knappen stecken im Fall Kabak in einem Dilemma. Unbestritten ist der 20-Jährige einer der besten Spieler des Kaders. Auf der anderen Seite aber auch einer der Wertvollsten, was ihn für die finanziell schwer angeschlagenen Schalker zu einem heiß diskutierten Transferobjekt macht.

------------

Das ist Ozan Kabak:

Geboren am 25. März 2000

Durchlief sämtliche Jugendmannschaften von Galatasaray Istanbul

Stuttgart holte ihn Anfang 2019 für 11 Millionen Euro

Nach nur einem halben Jahr zog es ihn nach Schalke

Bisherige Bilanz bei den Knappen: 33 Pflichtspiele/3 Tore/1 Vorlage

-------------

Noch im Sommer versprach sich S04 rund 25 Millionen Euro für Kabak. Solch ein Angebot ging allerdings nicht ein, der türkische Nationalspieler blieb am Berger Feld. Doch nun will Kabak seine Zukunft in die eigene Hand nehmen.

Geht es im Winter nach Italien? Foto: imago images/Poolfoto

Schalke muss wohl Abstriche machen

Wie die italienische „Tuttosport“ berichtet, soll er die Verantwortlichen der Königsblauen bereits darüber in Kenntnis gesetzt haben, dass er den Verein verlassen möchte. Jochen Schneider hatte Spielerverkäufe und Kaderveränderungen im Winter ohnehin nicht ausgeschlossen.

Trotzdem wird Schalke wohl oder übel Abstriche bei der geforderten Ablöse machen müssen. Dem Bericht zufolge könnte Mailand im Januar mit einem Angebot über 15 Millionen Euro erfolgreich sein. Die Mega-Krise des S04 schlägt auch auf Kabaks Marktwert. Da Schalke auf jeden Euro angewiesen ist, befindet sich der Klub zudem in einer miserablen Verhandlungsposition.

Verlust des nächsten wertvollen Spielers droht

Bereits im Sommer hatten die Schalker Weston McKennie ebenfalls an die italienische Serie A abgegeben. Die Leihe des US-Amerikaners wird mehreren Berichten nach in einen festen Transfer umgewandelt, sollte Juventus Turin die Champions League erreichen.

-----------

------------

Ebenso soll im Winter möglichst auch Nabil Bentaleb abgegeben werden. Der Mittelfeldspieler war vor rund zwei Wochen erneut suspendiert worden und hat bei den Knappen keine Zukunft mehr. (mh)