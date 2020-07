FC Schalke 04: Bitter! Wechselt ER wirklich zur Bundesliga-Konkurrenz?

FC Schalke 04: Was geschieht auf dem Transfermarkt?

Gelsenkirchen. Das wäre eine bittere Pille für alle Fans des FC Schalke 04!

Große Sprünge wird der FC Schalke in diesem Transfersommer nicht machen. Einkäufe in Millionenhöhe sind nur schwer zu stemmen.

Einen bekennenden Schalke-Fan wird Königsblau deshalb nun an die Bundesliga-Konkurrenz verlieren, auch wenn er gerne auf Schalke gespielt hätte.

Das sind die Rekordspieler von Schalke 04 Das sind die Rekordspieler von Schalke 04

FC Schalke 04: Bergamo erteilt Freigabe

Robin Gosens gilt als eine der Entdeckungen in der Serie A. Zusammen mit seinem Verein Atalanta Bergamo mischt der Deutsche die italienische Liga auf und hat sogar noch theoretische Chancen auf den Meistertitel.

------------------

Spätstarter Robin Gosens:

Wechselte als 18-Jähriger in die Jugend von Vitesse Arnheim (Niederlande)

Der richtige Durchbruch blieb ihm bei mehreren Stationen in Holland verwehrt

2017 folgte der Wechsel zu Bergamo

Seitdem absolvierte er 100 Pflichtspiele

Mit Bergamo überrascht er in der aktuellen Saison

Marktwert von 20 Millionen Euro

--------------------

Doch seine Zukunft ist ungeklärt. Gosens Vertrag läuft bis 2022, doch nun hat der Verein ihm offenbar eine vorzeitige Wechselgenehmigung erteilt, sollte sich ein finanzstarker Interessent finden. Die Ablöse für den Linksverteidiger soll bei 30 Millionen Euro liegen. Das berichtet der „Kicker“.

In Zeiten der Corona-Pandemie dürfte es schwierig werden einen passenden Käufer zu finden. Schalke 04 ist bei solch hohen Summen von vornherein ausgeschlossen. Das lässt die finanzielle Lage nicht zu. Allerdings könnte es Gosens dennoch in die Bundesliga ziehen.

Bei Bergamo ging der Stern von Gosens auf. Foto: imago images/LaPresse

Dank der Finanzspritze von Investor Lars Windhorst plant die Berliner Hertha in diesem Sommer einen Großangriff auf dem Transfermarkt und anschließend auf die Liga. Demnach solle sich der Hauptstadtklub für die Personalie Gosens interessieren. Mit dem Investor im Rücken ist auch die hohe Ablösesumme machbar. Demnach soll der Verein wegen Gosens bereits angefragt haben.

Gosens bekennender Schalke-Fan

Die Fans des FC Schalke 04 dürfte es besonders schmerzen, sollte der 26-Jährige zu einem Bundesligakonkurrenten wechseln. Gosens macht nämlich keinen Hehl daraus, dass sein Herz für die Königsblauen schlägt und dass er davon träumt, einmal im Schalke-Dress aufzulaufen.

+++ FC Schalke 04: Ausbilder Norbert Elgert offen über Leroy Sané – „Werde ihm auch nicht gratulieren“ +++

Bei einem Interview mit „Sport 1“ sagte Gosens beispielsweise: „Ich habe immer gesagt, dass Schalke mein Herzensverein ist. Die dortigen Verantwortlichen haben von einem Neustart gesprochen, und wenn man dann irgendwie an einem Aufbau auf Schalke beteiligt sein könnte, wäre es immer noch grandios, bei so einem Verein spielen zu dürfen.“

Robin Gosens spielt mit Atalanta Bergamo eine überragende Saison. Foto: imago images/Sportimage

Auch Gosens kennt die finanzielle Lage

In der derzeitigen Situation würden die Fans einen wie Gosens, der sich voll mit dem Verein identifiziert, liebend gerne in ihrer Mannschaft begrüßen. Doch auch der Verteidiger weiß um die Probleme des Vereins. „Aktuell sieht es so aus, dass es für Schalke finanziell schwierig wäre, einen Transfer zu stemmen“, sagte er kürzlich.

---------------------

Und so müssen die Schalker demnächst vielleicht mit ansehen, wie es den großen S04-Fan zur Hertha nach Berlin zieht.

Schalke hat andere Baustellen

Der FC Schalke 04 hat in der jetzigen Phase sicherlich andere Baustellen im Kader. Gerade im Sturm braucht S04 Verstärkung. Mit 38 Treffern in 34 Spielen hatte Schalke die zweitschlechteste Offensive. Ein Name, der auf Schalke, gehandelt wird, ist Sebastian Andersson von Union Berlin.

Neuer Torwart für S04?

Nicht nur im Sturm hat Schalke Bedarf, sondern wohl auch im Tor. Mit Markus Schubert und Ralf Fährmann haben die Knappen zwar zwei potentielle Stammkeeper, doch die Verantwortlichen würden gerne Alexander Schwolow vom SC Freiburg zwischen den Pfosten sehen.

Alexander Schwolow ist Schalkes Wunschtorhüter. Foto: imago images/Beautiful Sports

Laut mehreren Medienberichten steht der Deal auch schon kurz vor dem Abschluss, allerdings haben die Vereine noch nichts vermeldet. Schwolow soll rund acht Millionen Euro kosten.

Ungewisse Zukunft von Stambouli

Benjamin Stambouli war einer der absoluten Fan-Lieblinge beim FC Schalke. Sein Vertrag ist jedoch am Ende der Saison ausgelaufen. Bislang haben sich der Verein und der Spieler noch nicht auf einen neuen Vertrag verständigen können. Was es neues vom Stambouli gibt, erfährst du hier! (mh)