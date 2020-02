FC Schalke 04: Wagner zieht Vergleich zu Leipzig – „Wir sind auch dabei uns in diese Richtung zu entwickeln“

Gelsenkirchen. Der FC Schalke 04 empfängt am Samstag RB Leipzig zum Topspiel in der Bundesliga.

Trainer David Wagner sieht RB Leipzig von der Entwicklung deutlich vor dem FC Schalke 04. Auf der Pressekonferenz hat er die Vereine verglichen.

FC Schalke 04 hinkt im Vergleich zu RB Leipzig noch hinterher

Das Hinspiel konnte der FC Schalke 04 noch mit 3:1 für sich entscheiden. In der Tabelle stehen die Leipziger aber dennoch weit vor den „Königsblauen“.

RB Leipzig ist schon ein echtes Spitzenteam, der FC Schalke will es in den nächsten Jahren möglichst wieder werden. Trainer David Wagner und Sportchef Jochen Schneider arbeiten hart an der Entwicklung des Clubs und Teams.

Jochen Schneider hat eine Vergangenheit im Red Bull Imperium. Foto: imago images/Eibner

Doch im Vergleich zu Leipzig hängt Schalke laut Trainer David Wagner noch ein wenig hinterher. „Was ich an Leipzig wirklich interessant finde ist, dass sie einfach wahnsinnig innovativ sind“, erklärt Wagner.

Damit meint er in erste Linie wie kreativ neue Lösungen gefunden werden – zum Beispiel bei Standards. Vieles davon passiert im Hintergrund.

--------------

Mehr S04-News:

FC Schalke 04: Gegner RB Leipzig bangt vor Topspiel um DIESE Stars

FC Schalke 04: Max Meyer bricht sein Schalke-Schweigen – und überrascht mit DIESEN Worten: „Man wollte mich…“

FC Schalke 04 verlängert mit Talent – gelingt ihm jetzt der große Durchbruch?

--------------

Wagner: „Haben einiges aufzuholen“

„Das ist toll, das ist spannend“, lobt Wagner, sagt aber auch: „Wir sind auch dabei uns zugegebenermaßen extrem schnell in diese Richtung zu entwickeln.“

Er wolle damit noch ein paar Prozente rausholen. „Ich bin froh, dass wir mit Jochen Schneider jemanden haben, der das total supportet“, sagt Wagner. Schneider hat eine Leipziger Vergangenheit und lässt diesen Background auch mit in den Verein einfließen.

+++ FC Schalke – RB Leipzig im Live-Ticker: Platzt der S04-Knoten gegen die „Bullen“? +++

Wagner stellt aber auch klar: „Wir haben einiges aufzuholen im Vergleich zu einem Club wie Leipzig.“ In einem einzigen Spiel, so wie am Samstag, kann S04 die „Roten Bullen“ aber definitiv schlagen. Das haben sie schließlich schon in der Hinrunde bewiesen.