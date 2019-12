FC Schalke 04: Protz-Ansage von David Wagner! „Keine deutsche Mannschaft hat mehr...“

David Wagner sieht beim FC Schalke 04 die meisten hochtalentierten Jungspieler in der Bundesliga.

Gelsenkirchen. Die Vertragsverlängerung von Amine Harit sorgte beim FC Schalke 04 für Jubelstürme. Der Marokkaner, der in dieser Saison aufblüht und vom Problemprofi zum Star wurde, bleibt dem S04 bis voraussichtlich bis 2024 erhalten.

Der FC Schalke 04 hofft dadurch nun auch ein wenig auf eine Signalwirkung. Noch einige junge, talentierte Spieler müssen zeitnah von Königsblau überzeugt werden: Die Verträge von Alexander Nübel, Bastian Oczipka, Benjamin Stambouli und Daniel Caligiuri laufen ebenfalls aus, zudem sind mit Jonjoe Kenny und Juan Miranda zwei Talente nur ausgeliehen.

FC Schalke 04: David Wagner schwärmt: „Haben mehr Talente als alle anderen deutschen Mannschaften“

Bei einem Blick auf seinen aktuellen Kader gerät Schalke-Trainer David Wagner geradezu ins Schwärmen. Vor dem Heimspiel am Sonntag (18 Uhr) gegen Eintracht Frankfurt lässt sich der 48-Jährige zu einer Hammer-Aussage hinreißen: „Im Alterssegment zwischen 19 und 23 Jahren gibt es in Deutschland keine Mannschaft, die so viele hochspannende, hochtalentierte Spieler vereint, wie wir.“

Der FC Schalke 04 hofft auf eine Initialwirkung der Vertragsverlängerung von Amine Harit. Foto: imago images/RHR-Foto

Rumms! Der FC Schalke 04 hat die meisten hochtalentierten Spieler unter 23 in der Bundesliga? Ganz schön protzige Ansage vom S04-Trainer.

-----------------------

Profi-Talente zwischen 19 und 23:

Bayern München: Kingsley Coman, Lucas Hernandez, Benjamin Pavard, Alphonso Davies, Michael Cuisance, Jan-Fiete Arp, Christian Früchtl, Lars Lukas Mai

Kingsley Coman, Lucas Hernandez, Benjamin Pavard, Alphonso Davies, Michael Cuisance, Jan-Fiete Arp, Christian Früchtl, Lars Lukas Mai Borussia Dortmund: Jadon Sancho, Achraf Hakimi, Julian Brandt, Jacon Bruun Larsen, Mahmoud Dahoud, Dan-Axel Zagadou, Leonardo Balerdi, Mateu Morey, Tobias Raschl

Jadon Sancho, Achraf Hakimi, Julian Brandt, Jacon Bruun Larsen, Mahmoud Dahoud, Dan-Axel Zagadou, Leonardo Balerdi, Mateu Morey, Tobias Raschl FC Schalke 04: Alexander Nübel, Ozan Kabak, Juan Miranda, Jonjoe Kenny, Weston McKennie, Suat Serdar, Amine Harit, Ahmed Kutucu, Rabbi Matondo, Nassim Boujellab, Levent Mercan, Jonas Carls, Markus Schubert, Fabian Reese

-----------------------

„Ja, einige sind nur ausgeliehen, einige haben einen auslaufenden Vertrag“, weiß auch Wagner. Stand heute sieht der Trainer im Kader des FC Schalke 04 aber „knapp ein Dutzend wahnsinnig interessante Spieler.“

------------------------------------

• Mehr Themen:

Champions League Auslosung: Wann ist die Auslosung des Achtelfinals? Hier alle Infos

Borussia Dortmund: Erling Haaland war in Dortmund – doch dieser Satz wird den BVB-Fans nicht schmecken

• Top-News des Tages:

Hund: Touristen finden Tier am Strand – und glauben nicht, was sie sehen

Explosion in Blankenburg: Ein Toter, mindestens 25 Verletzte – neue Infos

-------------------------------------

„Wir wollen alle zusammen helfen, dass diese Jungs sich als Gruppe und als Einzelspieler weiterentwickeln. Wir sind extrem gespannt, wo das hinführt“, sagt Wagner weiter und hofft, dass die vielen Talente ebenso gespannt sind und nach Amine Harit ebenfalls ihren Vertrag auf Schalke verlängern.

Kann der FC Schalke 04 seine aktuelle Form über die Winterpause konservieren, könnte der Weg schon bald nach Europa führen.