FC Schalke 04: Wagner kritisiert S04-Youngster – „Das kann richtig weh tun“

Gelsenkirchen. Das 0:0-Unentschieden des FC Schalke 04 gegen Hertha BSC Berlin dürfte nur selten eine Pulsveränderung bei den Fans beider Lager verursacht haben. Kaum Torgelegenheiten gab es in den jeweiligen Strafräumen zu bestaunen. Aufregende Szenen: Fehlanzeige!

Einer jedoch war kurz vor Abpfiff der Partie fast nicht mehr zu halten: S04-Coach David Wagner tobte an der Seitenlinie und machte seinem Ärger Luft. Was hatte den 48-Jährigen so wütend gemacht?

FC Schalke 04: Wagner ärgert sich über Youngster

Es war eine Situation in den letzten Sekunden des Spiels. Schalke war in Ballbesitz in der gegnerischen Hälfte. Der gerade erst eingewechselte Rabbi Matondo versuchte, noch einmal Tempo aufzunehmen für einen letzten Angriffsversuch.

Dabei verhaspelte er sich jedoch und spielte einen katastrophalen Fehlpass, der nicht nur einen Berliner Konter einleitete, sondern auch die größte Chance im gesamten Spiel für die Hertha bedeutete. Der BSC-Stürmer Krzystof Piatek setzte seinen Distanzschuss nur knapp am rechten Pfosten vorbei.

S04-Coach Wagner kritisiert Matondo für sein Verhalten in der Szene, die zur Chance führte. „Das kann richtig weh tun, was da passiert ist. Ich kann in der Situation nicht mehr so ins Risiko gehen“, so Wagner deutlich. Doch er relativierte schnell: „Rabbi ist ein junger Spieler, der wird aus dieser Situation lernen.“

Vielleicht bekommt er schon am kommenden Dienstag die Gelegenheit, es besser zu machen. Dann geht es für Matondo und Co. wieder gegen Hertha BSC, diesmal allerdings im DFB-Pokal. Noch ein ödes 0:0 ist also nicht drin. Spätestens am Elfmeterpunkt wird das Spiel einen Gewinner und einen Verlierer hervorbringen.

Bei der Partie am Dienstag müssen die Schalke-Fans jedoch um Suat Serdar bangen. Ein Einsatz des torgefährlichen Leistungsträgers ist zumindest fraglich (alle Hintergrund-Infos >>hier<<).