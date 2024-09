Schalke-Fans verlieren völlig die Fassung – Trainer-Gerücht lässt sie erblassen

Ein halbes Jahr verzauberte er mit Schalke 04 die gesamte Bundesliga und ließ ganz Schalke vom ganz großen internationalen Geschäft träumen. Zwischenzeitlich war er mit Königsblau sogar gleichauf mit den Bayern. Doch dann folgte der historische Niedergang von S04. Letztlich endete das Kapitel S04 für David Wagner höchst tragisch und enorm bitter.

Der gebürtige Frankfurter war schon als Spieler auf Schalke aktiv, gewann 1997 sogar den UEFA-Cup mit Königsblau, kehrte 2019 als Trainer ins Ruhrgebiet zurück. Nach knapp einem Jahr war diese Zeit jedoch schon wieder vorbei. Nun könnte er es erneut in der Bundesliga versuchen.

Ex-Schalker Wagner bei Bundesligist auf dem Zettel

In der Hinrunde 2019/20 gehörte Schalke zu den absoluten Top-Teams der Bundesliga. Königsblau war punktgleich mit dem großen Rivalen aus Dortmund, stand nur drei Punkte hinter den Bayern und hat sich berechtigte Hoffnung gemacht, am Ende der Saison in die Champions League zu kommen. Danach setzte es für Wagner und Schalke eine Niederlage nach der anderen. Am Ende der Saison stand man nur noch auf Platz 12. In 16 Partien holte man nur noch sechs Punkte.

Am Ende trennte man sich nach zwei Spielen in der folgenden Saison. Schalke stieg in der Folge sang- und klanglos ab und Wagner zog es erst in die Schweiz zu den Young Boys Bern und dann zurück nach England zu Norwich City. Nach knapp anderthalb Jahren war jedoch auch dort Schluss, seit Mai 2024 ist er vereinslos.

Das könnte sich jedoch bald ändern. Laut „Kicker“ sei der Ex-Schalke-Coach ein ernsthafter Kandidat bei der TSG Hoffenheim, falls Pellegrino Matarazzo in Kürze seinen Platz räumen muss. Nach fünf Spielen stehen die Kraichgauer mit nur einem Sieg und vier Niederlagen auf Platz 16 der Tabelle – ein Horror-Start.

Wiedersehen mit Ex-Schalke-Star?

So soll Wagner am Sonntagmittag beim Spiel gegen Werder Bremen (3:4) bereits in der PreZero-Arena in Sinsheim gewesen sein. Wie konkret mögliche Verhandlungen zwischen der TSG und Wagner sind, ist jedoch noch nicht bekannt. Fakt ist: Der Druck auf Matarazzo wird immer größer.

Sollte Wagner letztlich tatsächlich bei Hoffenheim landen, würde er auch auf einen alten Bekannten treffen: Hoffenheim-Verteidiger Ozan Kabak, der sich im Frühsommer einen Kreuzbandriss zugezogen hatte, spielte schon auf Schalke unter Wagner.