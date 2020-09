am 28.09.2020 um 12:57

FC Schalke 04: So reagieren die Spieler auf die Wagner-Entlassung

Am Ende wurde es dann auch den Verantwortlichen zu viel. Nach 18 Spielen ohne Sieg beurlaubte der FC Schalke 04 Trainer David Wagner. Nach der Niederlage gegen Bremen konnte auch Jochen Schneider ihn nicht mehr verteidigen.

Seitdem wird spekuliert: Hatten die Spieler des FC Schalke 04 Wagner satt? Spielte die Mannschaft am Ende gegen den Trainer? Die Reaktion einiger S04-Profis auf die Entlassung lässt allerdings etwas anderes vermuten.

FC Schalke 04: Harit und Sané verabschieden Wagner

Die Niederlage zum Saisonstart in München war eigentlich schon eingeplant. Dass es dann eine 0:8-Klatsche ohne Gegenwehr wurde, brachte alle Verantwortlichen der Königsblauen in Erklärungsnot. Gegen Bremen, ebenfalls seit Jahren ein Schatten seiner selbst, zählte nur ein Sieg – und den gab es wieder nicht.

Wagners Bilanz auf Schalke:

Kam 2019, nachdem er bei Huddersfield entlassen worden war Stand als Cheftrainer 40 Spiele an der Seitenlinie

Seine Bilanz: 12 Siege, 12 Unentschieden, 16 Niederlagen

Zuletzt 18 Spiele ohne Sieg in Folge

Am Sonntag ging es dann relativ schnell. Der Verein verkündete die sofortige Beurlaubung Wagners. Dem Vernehmen nach soll neben den sportlichen Leistungen auch die Tatsache gegen ihn gesprochen haben, dass er in der Kabine einige Spieler gegen sich hatte.

Schalke 04: Stars reagieren auf Trainer-Rauswurf

Mit einem Blick in die sozialen Medien kann man allerdings durchaus ein anderes Bild von der Lage auf Schalke gewinnen. Einige Spieler verabschiedeten sich durchaus aufrichtig von ihrem Coach. So postete beispielsweise Salif Sané ein Bild von sich und Wagner und schrieb dazu: „Danke für alles und alles Gute.“

Noch einen Schritt weiter ging Amine Harit, der Wagner sogar in Schutz und sich und seine Mitspieler in die Verantwortung nahm. „Die letzten Monate waren sehr hart, aber wir dürfen nicht vergessen, was der Trainer alles für uns getan hat“, beginnt der Mittelfeldmann sein Statement.

„Wir alle sind für die aktuelle Situation verantwortlich und wir müssen gemeinsam daran arbeiten, um stärker zurückzukommen. Vielen Dank für alles, Coach“, schreibt der 23-Jährige und fokussiert den Blick dabei schon wieder auf die kommende Aufgabe in Leipzig.

Schalke 04: Wer sitzt auf der Bank?

Wer bei dem Gastspiel am kommenden Samstag in Sachsen auf der Trainerbank des FC Schalke 04 sitzen wird, ist nach wie vor ungeklärt. Der Verein will sich auf der Suche nach einem geeigneten Nachfolger Zeit lassen.

Als heiße Kandidaten gelten unter anderem der frühere Augsburg-Trainer Manuel Baum sowie Ralf Rangnick, der schon zwei Mal Trainer auf Schalke war. Am wahrscheinlichsten scheint es, dass gegen Leipzig ein Interimscoach für die Knappen verantwortlich sein wird. (mh)