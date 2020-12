Jetzt knallt es beim FC Schalke 04! Vorstand haut auf den Tisch: „Es ist eine Grenze überschritten“

Gelsenkirchen. Jetzt wird beim FC Schalke 04 Tacheles gesprochen!

In einem offenen Brief hat sich der Vorstand des FC Schalke 04 an die Fans gewandt. Darin spricht er in deutlichen Worten über begangene Fehler und die schwere Krise, vor allem aber über den Umgangston der Fans mit Team und Verantwortlichen.

FC Schalke 04: Vorstand wendet sich mit deutlichen Worten an die Fans

„In den letzten Jahren sind unbestritten vor allem sportlich und finanzpolitisch einige schmerzhafte Fehler von Vereinsseite gemacht worden. Unweigerlich hat dies zu einem Vertrauensverlust geführt“, gesteht der Vorstand ein und verspricht: „Diese Fehler arbeiten wir auf.“

Beim FC Schalke 04 ist Sportvorstand Jochen Schneider immer wieder der Kritik von Fans ausgesetzt. Foto: dpa

Die sportliche Wende, so erklären die Verantwortlichen um Sportvorstand Jochen Schneider, habe nun absolute Priorität. Denn: „Gerade mit Blick auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie ist ein Verbleib im Fußball-Oberhaus ein ganz entscheidender Schritt für unsere wirtschaftliche Stabilität.“

„Ihr habt jedes Recht, zu kritisieren und auch mal lautstark zu schimpfen

Dann aber spricht der Klub deutliche Worte über den immer rauer gewordenen Ton der Fans. Viele königsblaue Anhänger in sozialen Netzwerken, aber auch die Ultras GE mit Spruchbändern am Trainingszentrum des FC Schalke 04 hatten mit deutlichen Worten die Spieler und den Vorstand des S04 kritisiert.

„Wir haben volles Verständnis für euren Unmut über die derzeitige Situation. Ihr habt jedes Recht, zu kritisieren und auch mal lautstark zu schimpfen“, erklärt der Vorstand. „Eines aber können wir nicht akzeptieren: Keine Einzelperson und keine Gruppierung stehen über dem Wohl des Vereins.“

Und es wird noch deutlicher: „Es ist eine Grenze überschritten, wenn Einzelne namentlich zum Buhmann ausgerufen oder zum Alleinschuldigen erklärt werden sollen.“

Sportvorstand Jochen Schneider und Marketing-Vorstand Alexander Jobst stehen bei den Fans besonders in der Kritik. Ihnen werden nicht nur massive Fehler vorgeworfen, sondern auch, den FC Schalke 04 nicht verstanden zu haben.

Beim FC Schalke 04 stehen Marketing-Vorstand Alexander Jobst (l.) und Sportvorstand Jochen Schneider besonders in der Kritik. Foto: imago images / Poolfoto

„Dann wird alles schonungslos auf den Tisch gebracht“

Eine ordentliche Mitgliederversammlung, so heißt es, soll als Präsenzveranstaltung stattfinden, was aufgrund der Pandemie jedoch noch „einige Zeit dauern kann“. Spätestens dann, das wird im offenen Brief versprochen, „wird alles schonungslos auf den Tisch gebracht“.

„Erst der Klassenerhalt, dann die ordentliche Mitgliederversammlung inklusive Aussprache und Wahlen zu den Gremien – dieser Zeitplan steht. Das Einzige, was bis Ende Mai zählt, ist der Klassenerhalt.“