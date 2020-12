FC Schalke 04: Knall-Brief des Vorstands analysiert – DIESE wichtigen Botschaften verstecken sich im Fanbrief

Gelsenkirchen. Wieder ein Knall beim FC Schalke 04. Mit deutlichen Worten hat sich der Vorstand des Krisenklubs am Donnerstag an die Fans gewandt.

Darin: Viel Selbstkritik, aber auch ein deutlicher Appell an die Fans (>> hier alle Inhalte). Doch zwischen Tacheles und Klartext finden sich zwei wichtige Botschaften, die auf den ersten Blick nicht zu sehen sind.

Nachricht des #S04-Vorstands an die Fans und Mitglieder auf https://t.co/tgdrSrMRHZ ⤵️ — FC Schalke 04 (@s04) December 10, 2020

1. Die Ultras sind der Adressat

„Ihr habt jedes Recht, zu kritisieren und auch mal lautstark zu schimpfen. […] Aber: Es ist eine Grenze überschritten, wenn Einzelne namentlich zum Buhmann ausgerufen oder zum Alleinschuldigen erklärt werden sollen“, stellen die S04-Verantwortlichen im Knall-Brief klar.

Beim FC Schalke 04 stehen Marketing-Vorstand Alexander Jobst (l.) und Sportvorstand Jochen Schneider besonders in der Kritik. Foto: imago images / Poolfoto

Die sich regelmäßig über dem Berger Feld zusammenbrauenden Social-Media-Shitstorms meinte Schalkes Vorstand damit aber nicht. „Keine Einzelperson und keine Gruppierung stehen über dem Wohl des Vereins“ – diese Ansage geht wohl speziell an die Ultras.

Die Stadien dicht, die Mitgliederversammlung auf unbestimmte Zeit verschoben. Der aktiven Fanszene bieten sich derzeit praktisch keine Möglichkeiten, den aufgestauten Unmut an Mannschaft und Verein zu tragen.

Deshalb hängten sie in jüngster Vergangenheit immer wieder ihre Ansagen und Forderungen in Form von Transparenten ins und ans Trainingszentrum und schossen dabei erst vor wenigen Tagen erneut scharf gegen Schneider und vor allem Jobst.

„9 Jahre Teil des Vorstands bedeutet Teil des Problems statt der Lösung. Wann ziehst du endlich persönliche Konsequenzen?“ #S04 pic.twitter.com/xC99BicfUu — Schalke - nur als e.V. (@schalkenuralsev) December 6, 2020

Das wurde dem Vorstand nun zu bunt – der zentrale Appell des Fanbriefs geht an UGE und Co.: Hört auf, euch (uns als) Einzelne rauszupicken und an die Wand zu stellen.

--------------------------

Top-S04-News:

Balsam für die Schalke-Seele – hier bekommen die Knappen künftig mehr Geld als andere

FC Schalke: Hitzige Fan-Diskussionen DIESER Szene – Thiaw überrascht mit Statement

Schalke 04: Thiaw und Trainer Baum wüten nach Pleite gegen Leverkusen – „Sch***-Situation“ ++ „Bin stinksauer“

--------------------------

2. Bei Abstieg droht der Total-Absturz

Noch bevor der Vorstand im Fanbrief zum Punkt kommt, wird deutlich wie wohl noch nie ein drohendes Desaster für den FC Schalke 04 angesprochen.

„Lasst uns Klartext reden: Gerade mit Blick auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie ist ein Verbleib im Fußball-Oberhaus ein ganz entscheidender Schritt für unsere wirtschaftliche Stabilität.“

Noch deutlicher heißt das: Steigen wir ab, droht der Total-Absturz!

+++ Max Meyer aussortiert! Hier läuft der einstige „weltklasse“ Spieler jetzt auf +++

200 Millionen Euro Schulden hatte der S04 schon vor der Pandemie. Die Corona-Krise hat den Traditionsklub an den Rand des Abgrunds getrieben. „Es geht um die Existenz des Klubs“, hatte Jobst schon im April gewarnt – diese Sorge dürfte sich bis heute eher verschlimmert als gemildert haben.

Steigt der FC Schalke 04 jetzt auch noch ab, brechen bei TV- und Sponsoren-Geldern so viele weitere Einnahmen weg, dass eine Insolvenz unvermeidlich sein dürfte. Das und nicht weniger stellt Schalke auch im Fanbrief klar.