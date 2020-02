FC Schalke 04 vor Pokal-Duell: Klinsmann schießt gegen Wagner – So cool reagiert der S04-Coach

Gelsenkirchen. Am Dienstagabend trifft der FC Schalke 04 im DFB-Pokal-Achtelfinale zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage auf Hertha BSC. Vor dem Match gibt es eine Rasen-Debatte.

Nach dem Bundesliga-Spiel am Freitag beschwerte sich S04-Coach David Wagner über das Geläuf. Beim den Berliner konnte man die Kritik vom FC Schalke 04 nicht nachvollziehen. Trainer Jürgen Klinsmann konterte und auch David Wagner reagierte prompt.

FC Schalke 04: Scharmützel zwischen Klinsmann und Wagner

„Wir haben gehofft, dass der Platz gewässert ist und du wenigstens ein bisschen kombinieren kannst“, sagte Schalkes Coach David Wagner nach dem müden 0:0 im Berliner Olympiastadion. „Dass sie den Platz nicht wässern und du einen trockenen Platz kriegst, auf dem du gar nicht kombinieren kannst, das hat uns überrascht.“

Wagner lieferte damit eine Erklärung, aber keine Ausrede für die schwere Fußball-Kost. Denn es war wirklich ein Match, das für keinen Fußball-Fan schön anzuschauen war.

Auf die Wagner-Aussage konterte Trainerkollege Klinsmann in Richtung S04. Die Antwort von Klinsi war deutlich: „Totaler Quatsch, das stimmt nicht“, so der 55-Jährige, der provozierte: „Sie können ja dann im Pokal am Dienstag zu Hause gegen uns Tiki-Taka spielen“

Bei Wagner löste die Spitze nur ein müdes Schmunzeln aus. Auf Klinsmanns Konter angesprochen sagte er nur: „Meine Frau pflegt in solchen Situationen immer zu sagen: 'Was störts die Eiche, wenn die Sau sich an ihr reibt?' Dementsprechend möchte ich das nicht kommentieren."

Damit wäre zur Rasen-Debatte auch endgültig alles gesagt. Wenn ihr das DFB-Pokal-Spiel verfolgen wollt, verpasst ihr mit unserem Live-Ticker kein Highlight (>>HIER<<!)