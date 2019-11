FC Schalke 04: Vor dem Derby meldet ausgerechnet ER sich zu Wort

Gelsenkirchen. Beim FC Schalke 04 hatte er sich unsterblich gemacht, als er vor zwei Jahren beim wohl spektakulärsten aller Revierderbys in der Nachspielzeit zum 4:4 traf.

Seit Januar gehört Naldo zwar nicht mehr zum Kader des FC Schalke, doch vor dem anstehenden Derby gegen den BVB schlägt bei dem Innenverteidiger auch heute noch das Herz höher.

FC Schalke 04: Naldo schickt Derby-Grüße

Weil Schalke bisher eine gute Saison spielt und Borussia Dortmund schwächelt, stehen die Chancen der Königsblauen sehr gut, meint Naldo im Gespräch mit „Bild“: „Natürlich kann Schalke gewinnen. In einem Derby gibt es nie einen Favoriten, das sind immer spezielle Spiele. Mein Tipp ist 3:1 für Schalke.“

Naldo würde sich besonders freuen, wenn Guido Burgstaller einen Treffer erzielt. „Ich wünsche mir ein Tor von ihm. Am besten den Siegtreffer“, sagt der Brasilianer.

Schließlich hat Burgstaller derzeit eine Tor-Krise. Der Österreicher ackert und rennt, erspielt sich beste Chancen, doch ihm will einfach kein Treffer gelingen. „Er trifft zwar gerade nicht“, sagt Naldo: „Aber jeder weiß, wie hart er für die Mannschaft arbeitet.“

Ein Tor für die Ewigkeit: Das 4:4 von Naldo im Derby bei Borussia Dortmund im November 2017. Foto: imago/Revierfoto

Naldo traut Schalke viel zu

Naldo traut seinen ehemaligen Kollegen in dieser Saison einiges zu: „Die Bundesliga ist sehr eng. Viele Teams lassen Punkte liegen. Wenn alles gut läuft und sie auf dem Boden bleiben, können sie es nach Europa schaffen.“

Dass es bei Schalke in dieser Saison wieder so rund läuft, liegt laut Naldo in erster Linie am neuen Trainer David Wagner: „Die Schalker spielen wieder attraktiv, er hat einen großen Anteil daran. Er gibt den Spielern Vertrauen, und das verbessert die Stimmung. So war es bei uns vor zwei Jahren auch.“

