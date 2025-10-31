FC Schalke 04 kann nach Pokal-Debakel aufatmen: Muslic verkündet es

Beim Pokal-Duell mit dem SV Darmstadt kam der FC Schalke 04 ziemlich unter die Räder. 0:4 hieß es am Ende, erneut stand das Ausscheiden aus dem Pokal nach der zweiten Runde. So gut wie alle S04-Spieler blieben bei diesem tristen Auftritt unter ihren Möglichkeiten.

Einer, der sich nicht beteiligen konnte, war Vitalie Becker. Der Verteidiger hatte aus Gründen der Belastungssteuerung im Pokal gefehlt. Beim Spiel des FC Schalke 04 gegen den Karlsruher SC kann er aber wieder mitwirken. Ein entscheidendes Puzzlestück, damit Königsblau wieder jubeln kann?

FC Schalke 04: Becker fest eingeplant

Dass Becker gegen den KSC definitiv wieder in die Startelf rutschen wird, bestätigte Miron Muslic am Tag vor dem Spiel im Wildpark-Stadion. Der 20-Jährige habe die Einheiten nach dem Pokalspiel (hier mehr über die Niederlage lesen) komplett absolvieren können und auch von der medizinischen Abteilung gebe es grünes Licht, berichtete der S04-Coach.

„Vitalie wird in den Kader zurückkehren und dann selbstverständlich auch in der Startelf stehen“, bekräftigte Muslic. Kein Wunder, immerhin ist Becker einer der Entdeckungen der Saison beim FC Schalke 04. Bis zum Pokalspiel hatte er bisher in jeder Partie in der Startelf gestanden. Als Schienenspieler auf der linken Seite hat er sich gänzlich etabliert.

Ausfall ein Faktor für die Niederlage?

In Darmstadt hatte Finn Porath Becker auf der linken Seite ersetzt. Und gemessen an der hohen Fehlerquote im gesamten Team, ist es natürlich vermessen, Porath die Schuld für die Niederlage in die Schuhe zu schieben. Doch es ist nicht von der Hand zu weisen, dass S04 dadurch gewohnte Abläufe abhandenkamen.

Entsprechend erklärte auch Muslic: „Man hat schon gemerkt, dass das mit und gegen den Ball eingespielt ist mit Vitalie.“ Entsprechend groß dürfte die Beruhigung beim FC Schalke 04 sein, dass das Eigengewächs nicht länger ausfällt und schon nach einem Spiel Pause wieder Vollgas geben kann.