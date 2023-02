FC Schalke 04: Wolfsburg-Star macht sich über S04 lustig – Fans reagieren gereizt

Am Freitagabend (10. Februar) trifft der FC Schalke 04 in der heimischen Veltins-Arena auf den VfL Wolfsburg. Ein Star der Wölfe hat sich kurz vor dem Spiel über die Königsblauen und ihr Stadion lustig gemacht.

Bei den Fans des FC Schalke 04 kam die Aktion von Wolfsburg-Star Patrick Wimmer überhaupt nicht gut an. Die S04-Anhänger reagierten ziemlich gereizt.

FC Schalke 04: Wolfsburg-Star veräppelt S04

Auf seinem TikTok-Kanal lud der VfL Wolfsburg einen Tag vor dem Duell mit dem FC Schalke 04 ein Video seiner Spieler Maximilian Arnold und Patrick Wimmer hoch. In einem Frage-Antwort-Spiel stellte Arnold die Frage: „Schlechter Ort fürs erste Date?“ Die Antwort von Wimmer: „Veltins-Arena“.

„Boah ist das krank“, fiel die Reaktion von Arnold deutlich aus, doch Wimmer legte noch einen nach: „Von wem ist das überhaupt das Stadion?“ Arnold entgegnete entsetzt: „Schalke“. Der VfL Wolfsburg wusste offenbar schon, was passieren würde und schrieb in die Caption: „Wütende S04-Fans in 3…2…1“. Man konnte schon fast damit rechnen.

Schalke-Fans reagieren gereizt

In den Kommentaren wetterten die Fans des FC Schalke 04 sofort gegen die „Wölfe“. „Wenigstens Tradition, wahre Fans & ein volles Stadion an jedem Spieltag“, entgegnete eine S04-Anhängerin, ein anderer Fan schrieb: „Heut Abend gibt’s dafür die Retourkutsche.“

Der FC Schalke 04 empfängt den VfL Wolfsburg am Freitagabend (20.30 Uhr) in der Veltins-Arena. Für Patrick Wimmer wird sich dann zeigen, ob der Rasen in Gelsenkirchen für ihn ein gutes Pflaster ist. Seit dem Jahreswechsel präsentierte er sich in bestechender Form (ein Tor, zwei Vorlagen) – gegen den FC Schalke 04 will er sicherlich daran anknüpfen.