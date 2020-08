FC Schalke 04 – VfL Osnabrück im Live-Ticker: Erster Test – wie startet S04 in die neue Saison?

Es wird wieder ernst für den FC Schalke 04!

Im ersten Testspiel heißt das Duell am Sonntagabend Schalke 04 - VfL Osnabrück. Das Aufeinandertreffen mit dem Zweitliga-Absteiger ist zugleich der Abschluss des Trainingslagers in Herzlake. Die Partie sollte eigentlich am Sonntag um 18 Uhr angepfiffen werden. Wegen der großen Hitze wurde das Spiel auf 19 Uhr verlegt, teilten die Vereine am Samstag mit. Zuschauer sind nicht zugelassen.

Schalke 04 - VfL Osnabrück im Live-Ticker: Wie startet S04 in die Saison?

Das sind die Rekord-Knipser von Schalke 04 Das sind die Rekord-Knipser von Schalke 04

Die abgelaufene Runde begann für Schalke gut, endete in einer beispiellosen Negativ-Serie. Jetzt will S04 zurück in die Erfolgsspur.

Alle Infos zum Spiel Schalke 04 - VfL Osnabrück bekommst du hier in unserem Live-Ticker!

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

------------------

Schalke 04 - VfL Osnabrück -:- (-:-)

Tore:

Der Schalker Kader:

Tor: Ralf Fährmann, Michael Langer, Markus Schubert

Ralf Fährmann, Michael Langer, Markus Schubert Abwehr: Timo Becker, Mika Hanraths, Ozan Kabak, Hamza Mendyl, Matija Nastasic, Bastian Oczipka, Salif Sané, Benjamin Stambouli, Malick Thiaw

Timo Becker, Mika Hanraths, Ozan Kabak, Hamza Mendyl, Matija Nastasic, Bastian Oczipka, Salif Sané, Benjamin Stambouli, Malick Thiaw Mittelfeld: Nassim Boujellab, Can Bozdogan, Amine Harit, Omar Mascarell, Weston McKennie, Levent Mercan, Sebastian Rudy, Alessandro Schöpf, Suat Serdar, Nick Taitague, Mark Uth

Nassim Boujellab, Can Bozdogan, Amine Harit, Omar Mascarell, Weston McKennie, Levent Mercan, Sebastian Rudy, Alessandro Schöpf, Suat Serdar, Nick Taitague, Mark Uth Angriff: Guido Burgstaller, Ahmed Kutucu, Rabbi Matondo, Benito Raman, Steven Skrzybski

-----------------------

15.55 Uhr: Königsblau bekommt es zum Bundesliga-Start gleich mal mit dem deutschen Meister Bayern München zu tun. Noch ist unklar, ob das Spiel sogar das Eröffnungsmatch der neuen Saison sein wird. >>> Hier die Hintergründe.

---------------------

Weitere Neuigkeiten aus der Welt des Sports:

DAZN-Beben! Jetzt ist klar, dass…

Bundesliga: Herber Fan-Rückschlag – Söder gegen Zuschauer in Stadien

Mesut Özil: Geht es für ihn bei Arsenal weiter? Jetzt ist klar, dass ...

--------------------

Gute Stimmung bei den Youngstern: Can Bozdogan und Levent Mercan. Foto: imago images / RHR-Foto

15.33 Uhr: Mit 25 Feldspielern und drei Torhütern ist der FC Schalke 04 seit Freitag im Trainingslager in Herzlake. Mit dabei ist auch Verteidiger Mika Hanraths, der normalerweise zur U23 gehört. >>> hier mehr zum Youngster

Dagegen nicht im Kader steht Nabil Bentaleb. Der Algerier, der zuletzt an Newcastle United ausgeliehen war, weilt noch absprachemäßig im Urlaub.

Samstag, 15.00 Uhr: Hallo und herzlich Willkommen zur Partie Schalke 04 - VfL Osnabrück. Hier alle Infos zum ersten Testspiel der Schalker in der neuen Saison.