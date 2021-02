FC Schalke 04 - VfB Stuttgart: Aufatmen bei S04! ER kommt zurück

Der FC Schalke 04 steht weiter mit dem Rücken zur Wand. Nach der Derby-Niederlage gegen den BVB bleiben dem Club nur noch elf Spieltage im Kampf um den Klassenerhalt.

Am 23. Spieltag in der Fußball-Bundesliga ist die nächste Begegnung, in der es um alles geht, die Partie FC Schalke 04 - VfB Stuttgart.

FC Schalke 04 - VfB Stuttgart: S04 mit dem Rücken an der Wand! Fällt nun auch noch ER aus?

Wir berichten im Live-Ticker über das Duell zwischen S04 und VfB. Hier bekommst du alle Infos, die du brauchst!

--------------------

Mögliche Aufstellungen:

Schalke: Langer - Becker, Stambouli, Thiaw, Kolasinac -, Mascarell, Serdar - William, Harit, Raman - Hoppe

Langer - Becker, Stambouli, Thiaw, Kolasinac -, Mascarell, Serdar - William, Harit, Raman - Hoppe Stuttgart: Kobel - Mavropanos, Anton, Kempf - W. Endo, Sosa - Mangala - Wamangituka - P. Förster, Castro - Kalajdzic

--------------------

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

FC Schalke 04 – VfB Stuttgart (0:0)

Tore:

--------------------

13.42 Uhr: Wie Trainer Christian Gross auf der PK vor dem Spiel erklärte sei noch nicht sicher, ob Nassim Boujellab wirklich ausfällt. Positive Nachrichten verkündete er ebenfalls. Weltmeister Shkodran Mustafi kann spielen, nachdem er das Derby gegen den BVB verpasst hatte. Klaas Jan Huntelaar fällt weiter aus.

Foto: Imago Images

11.45 Uhr: Wirbel gab es am Donnerstagabend und Freitagmorgen schon kurz um Nassim Boujellab. Auf Youtube kursierte ein Video, das die nächste große Schalke-Diskussion vermuten ließ. Doch der Club konnte rechtzeitig reagieren und die Sache aufklären. Hier die ganze Geschichte.

10.26 Uhr: Schalke hat weiterhin mit enormen Verletzungspech zu kämpfen. Fraglich, ob es Huntelaar und Bentaleb überhaupt in den Kader schaffen. Es wackeln die Einsätze von Mustafi, Kolasinac, Hoppe und William. Am Donnerstag wurde außerdem bekannt, dass Nassim Boujellab vorerst ausfallen wird. Er hat sich im Training am Mittwoch Bänderverletzungen in Sprunggelenk (Syndesmose) und Knie (Innenband) zugezogen. Er steht daher vorerst nicht zur Verfügung.

--------------------------------------

Mehr Schalke-Themen:

Freitag, 26. Februar, 9.50 Uhr: Guten Morgen und herzlich willkommen zum Liveticker für das nächste wichtige Schalke-Spiel in dieser Saison. Es wartet der Aufsteiger aus Stuttgart.