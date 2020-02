FC Schalke 04: Verletzungs-Schock! Zwei S04-Stars fallen länger aus

David Wagner muss beim FC Schalke 04 in den kommenden Wochen auf zwei Leistungsträger verzichten.

Gelsenkirchen. Der FC Schalke 04 hat den packenden Sieg im DFB-Pokal gegen Hertha BSC (3:2 n.V.) teuer bezahlt.

Daniel Caligiuri zog sich in der Partie am Dienstagabend eine böse Knieverletzung und wird vermutlich länger ausfallen, wie Schalke-Coach David Wagner mitteilte.

FC Schalke 04: Caligiuri verletzt

„Leider hat Daniel sich am Knie schwerwiegend verletzt“, sagte der Trainer des FC Schalke 04: „Es geht um eine Innenbandverletzung. Er wird wohl langfristig ausfallen.“

Weitere Untersuchungen werden ergeben, wie schlimm die Verletzung wirklich ist.

Kenny fällt länger aus

Caligiuri ist nicht der einzige Spieler für die rechte Außenbahn, auf den Wagner in den kommenden Wochen verzichten muss. Auch Jonjoe Kenny wird länger fehlen.

Wie Wagner verriet, hatte Kenny am Montag im Training einen Bänderriss und eine Kapselverletzung im Sprunggelenk erlitten. Dadurch wird der Rechtsverteidiger wochenlang ausfallen.

---------------

Schalke-Top-News:

---------------

Wer spielt hinten rechts?

Die Ausfälle von Kenny und Caligiuri stellen Wagner vor eine interessante Aufgabe. Wen wird der Schalke-Trainer in den kommenden Wochen auf der Position des Rechtsverteidigers auflaufen lassen? Schließlich sind Kenny und Caligiuri die einzigen gelernten Rechtsverteidiger im Kader.

Fragezeichen bei McKennie und Serdar

Auch im Mittelfeld-Zentrum gibt es noch ein paar Fragezeichen. Ob Suat Serdar und Weston McKennie bis zum anstehenden Ligaspiel gegen den SC Paderborn wieder fit werden, ist noch nicht klar.

+++ DFB-Pokal und Bundesliga: Fans rasten aus – DAS ist eine riesige Unverschämtheit +++

Die kommenden Aufgaben des FC Schalke

Nach dem Heimspiel gegen Paderborn ist Schalke zu Gast beim FSV Mainz. Danach folgt das Topspiel gegen den Spitzenclub aus Leipzig. In diesen Spielen wird sich vermutlich zeigen, ob Schalke an der Spitzengruppe der Bundesliga dran bleiben kann. Sollte die Mannschaft von Trainer David Wagner in diesen Partien weiter Federn lassen, müssten die besonders optimistischen unter den Schalker Fans sich von ihrem Traum von der Champions League wohl verabschieden. (dhe)