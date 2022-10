FC Schalke 04: Verletztenmisere! Jetzt beordert Kramer IHN zu den Profis

Die Saison des FC Schalke 04 verläuft noch nicht unbedingt nach den Wunschvorstellungen der Fans. Jetzt müssen die Königsblauen mit Rodrigo Zalazar und Sepp van den Berg die nächsten langfristigen Ausfälle verkraften.

Aufgrund der Verletztenmisere des FC Schalke 04 durften schon mehrere Spieler der Knappenschmiede bei den Profis vorspielen. Der Nächste, der am Mittwoch am Ernst-Kuzorra-Weg sein Können unter Beweis stellen durfte, war David Lelle.

FC Schalke 04: Darum ist Lelles Nominierung sinnvoll

Am kommenden Samstag steht für S04 das schwierige Auswärtsspiel bei Bayer 04 Leverkusen auf dem Programm. Aufgrund der Verletztenmisere hatte Trainer Frank Kramer zuletzt Probleme genügend Spieler auf den Trainingsplatz zu berufen, um sich optimal auf das Spiel bei der Werkself vorzubereiten. Aus diesem Grund hat der S04-Coach nun David Lelle zum Training bei den Profis beordert.

David Lelle bei RB Leipzig Foto: IMAGO / motivio

Lelle war im vergangenen Sommer aus der U19 von RB Leipzig ins Ruhrgebiet gewechselt. Seitdem bestritt der 19-Jährige drei Spiele für die zweite Mannschaft der Schalker in der Regionalliga West. Trotz der geringen Spielzeit kann Lelle bei den Schalkern aushelfen, denn er spielt auf der Position des Innenverteidigers.

Die nächsten Spiele des FC Schalke 04:

Bayer 04 Leverkusen vs. FC Schalke 04 (Samstag 15:30 Uhr / Bundesliga)

FC Schalke 04 vs. TSG Hoffenheim (Freitag 20:30 Uhr / Bundesliga)

TSG Hoffenheim vs. FC Schalke 04 (Dienstag 20:45 Uhr / DFB-Pokal)

Nach den Ausfällen von Sepp van den Berg, Marcin Kaminski und Ibrahima Cissé stehen Kramer mit Leo Greiml und Maya Yoshida nur noch zwei gelernte Innenverteidiger zur Verfügung. Lelle sollte also den Engpass in der Defensive der Schalker im Training beheben. Möglicherweise ist er plötzlich eine Option für den Kader.

Schalke-Trainer Kramer: „Müssen ihm Zeit geben“

Auf der Pressekonferenz der Königsblauen äußerte sich der S04-Trainer zu der Frage, ob Lelle am Samstag ein Teil des Kaders sein wird. „Wenn alles normal geht, ist er das nicht“, verriet Kramer. Anschließend nannte er die Gründe für seine Teilnahme am Training der Profis und weshalb er es nicht in den Spieltagskader schaffen wird: „Wir wollten einfach beim Training in einem elf gegen elf trotzdem einen Innenverteidiger auf der Position dazu haben. Er ist ein talentierter Junge, der sich bei uns in der Knappenschmiede ranpierschen soll und ich glaube, wir müssen ihm ein bisschen Zeit dafür geben.“

FC Schalke 04: Enge Kooperation mit der Knappenschmiede

Das Beispiel David Lelle zeigt einmal mehr, wie eng die erste Mannschaft der Schalker mit den Talenten des Vereins zusammenarbeitet. In der aktuellen Saison haben so bereits unter anderem Leo Greiml und Mehmet Can Aydin bei der U23 ausgeholfen. Daniel Kyerewaa, Verthomy Boboy, Grace Bokaka und Soichiro Kozuki aus der Knappenschmiede spielten umgekehrt beim Test der Schalker in Gütersloh mit.

Mehr News zum FC Schalke 04:

Ex-Star mit Liebeserklärung – S04 „nach wie vor ein Herzensklub“

Bayern-Legende sagte S04 ab – „Hatte gleich kein so gutes Gefühl“

Neuzugang am Boden – jetzt findet Kramer eindeutige Worte

Selbst in der Aufstiegssaison hat das Trainerteam der Königsblauen bereits auf Stürmer Rufat Dadashov aus der U23 und Keke Topp aus der U19 zurückgegriffen. Es ist also davon auszugehen, dass auch in Zukunft Spieler der Kanppenschmiede ihre Chance bei den Profis erhalten werden.