FC Schalke 04 verlängert mit zwei Vereins-Legenden – die beiden wollen S04 wieder zurück auf die Erfolgsspur bringen

Der FC Schalke 04 hat die Länderspielpause genutzt, um die Verträge mit zwei Vereins-Legenden zu verlängern.

Sowohl Gerald Asamoah als auch Mike Büskens bleiben dem FC Schalke 04 bis 2024 erhalten. Asamoah leitet seit dem Frühjahr die Lizenzspielerabteilung, Büskens ist Co-Trainer.

Rouven Schröder ist über die beiden Vertragsverlängerungen überglücklich. „Asa und Buyo leben diesen Club rund um die Uhr, leiden und fiebern mit jeder Faser ihres Körpers mit, wenn es auf dem Rasen um Punkte geht. Sie sind in dieser Hinsicht absolute Vorbilder für unsere Profis“, sagte der Sportdirektor des FC Schalke.

Schröder weiter: „Darüber hinaus sind sie auch in ihren Fachbereichen exzellent und dazu in ihrem Auftreten und Handeln authentisch. Wir freuen uns sehr, noch viele weitere Jahre mit ihnen zusammenzuarbeiten.“

Der FC Schalke 04 hat die Verträge mit Gerald Asamoah und Mike Büskens verlängert. Foto: imago/Poolfoto

Schalke-Legende Asamoah: „Große Herausforderungen vor uns“

Asamoah war in seiner aktiven Karriere im Sommer 1999 aus Hannover zu Schalke gewechselt. Schnell wurde er zum Publikumsliebling, und schnell wuchs seine Verbundenheit zu S04. Nach seinem Karriereende war Asamoah auf Schalke in verschiedenen Positionen tätig, seit 2016 arbeitete er als Manager der U23. Seit Februar koordiniert er die Lizenzspielerabteilung der Königsblauen.

„Ich freue mich sehr über das Vertrauen von Peter Knäbel und Rouven Schröder“, sagt Asamoah: „Ich habe immer gesagt, wie viel mir Schalke 04, wie viel mir die Fans und die Mitarbeiter bedeuten. Wir haben jetzt gemeinsam große Herausforderungen vor uns. Dafür müssen wir alle Kräfte bündeln. Ich werde hart dafür arbeiten, dass wir hier wieder bessere Zeiten erleben.“

Schalke-Urgestein Büskens: „Macht mir riesig Spaß“

Büskens war als Fußballer von 1992 bis 2002 beim FC Schalke 04 aktiv. Anschließend übernahm er verschiedene Trainerposten im Jugendbereich des Vereins. 2008 und 2009 war er sogar zwei Mal interimsweise Trainer der Profimannschaft. Seit Februar ist er erneut Co-Trainer.

„Als ich vor 29 Jahren aus Düsseldorf zum FC Schalke 04 kam, hätte ich es nicht für möglich gehalten, dass diese gemeinsame Reise so lange anhält. Sportlich sowie persönlich war es eine der besten Entscheidungen meines Lebens“, so Büskens.

Und weiter: „Aber nicht nur die emotionalen Momente, auch unser Auftrag, den Club wieder in eine erfolgreichere Zukunft zu führen, treiben mich enorm an – deshalb freue ich mich, weiterhin in meiner Funktion im Verein mitzuwirken. Die Arbeit mit den Jungs macht mir riesig Spaß.“ (dhe)