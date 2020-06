FC Schalke 04 mit verrückter Aktion! DAS ist der Traum eines jeden Fans

Gelsenkirchen. Nanu, was war denn da los in der Veltins-Arena? Der FC Schalke 04 hat alle seine Heimspiele in dieser Saison absolviert. Lediglich das Gastspiel in Freiburg am kommenden Samstag steht noch aus.

Das bedeutet aber nicht, dass das Stadion des FC Schalke 04 unbenutzt bleibt. Bei einigen Bildern in den sozialen Netzwerken, dürfte der ein oder andere Fan extrem neidisch geworden sein.

FC Schalke 04: FIFA auf dem Videowürfel

Das die Saison in der Veltins-Arena nun endgültig vorbei ist, ist nicht zu übersehen. Der Rasen ist aus dem Stadion gerollt, die Tore sind abgebaut. Erst ab September wird hier voraussichtlich wieder der Ball rollen.

Ganz ohne Fußball geht es dann aber doch nicht, wie sich am Montag zeigte. Im Fokus lag dabei der Videowürfel, der vom Dach der Arena hängt. Spitzfindigen Fans dürfte dabei aufgefallen sein, dass dort etwas Ungewöhnliches über den Bildschirm flimmerte – nämlich die beliebte Fußballsimulation „FIFA 20“.

Auf dem Videowürfel gab es FIFA zu sehen. Foto: instagram / schalkerleben

Wie es dazu kam? Die Schalker Partner und Influencer von „SchalkerLeben“, „DerKeller“ und „Gamerbrother“ trafen sich in den Räumlichkeiten des Stadions, um in dem Spiel gegeneinander anzutreten.

Als Highlight wurde das Ganze auf dem Videowürfel übertragen. Die Aktion dient einem Video für das Vereins-Projekt von „SchalkerLeben“, bei dem Schalke-Fans ihre Geschichten und ihr Leben im Zeichen des Vereins mit anderen teilen.

Bei dem Anblick und der Möglichkeit FIFA im Schalker Stadion zu spielen, dürften einige Fans ziemlich neidisch gewesen sein.

Schalke als eSports-Pionier

Schalke 04 engagiert sich schon seit einigen Jahren im Bereich eSports und You-Tube-Content. So beschäftigt der Verein unter anderem professionelle FIFA-Spieler und ein eigenes Team das im Videospiel „League of Legends“ antritt.

Damit ist der Verein der einzige deutsche Bundesliga-Klub, der sich in diesem Bereich auch außerhalb von Fußballsimulationen bewegt. (mh)